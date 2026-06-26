El DT de España, Luis de la Fuente, se declaró admirador de Marcelo Bielsa en la previa del encuentro con Uruguay en el Mundial 2026.

Uruguay y España protagonizan uno de los partidos más esperados este viernes 26 de junio en el Mundial 2026. A las 20:00 horas, la Celeste y la Roja se juegan su clasificación a los 16avos de la Copa del Mundo.

La previa del encuentro ha estado marcada por la polémica interna del equipo sudamericano, donde un grupo de jugadores habría encarado a Marcelo Bielsa por su manejo del equipo en este torneo.

Pero mientras el Loco recibe críticas de los charrúas, su rival solo tiene elogios. En conferencia de prensa, Luis de la Fuente, entrenador español, se reveló como un admirador del extécnico de la Roja.

“De Bielsa, he de decirte que soy un gran admirador. He seguido mucho su trayectoria y estuve cinco o seis meses viendo sus entrenamientos en el Athletic. Es un honor poder jugar contra él“, destacó.

Uruguay y Marcelo Bielsa se juegan todo en el Mundial 2026 | Getty Images

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DT de España, Luis de la Fuente, y el duelo contra Uruguay en el Mundial 2026

Sobre el partido, el DT de España señaló que “la actuación del otro día (contra Arabia Saudita) no invita a hacer cambios, pero estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que salg,a lo hará bien“.

“El primer partido siempre es difícil. Este partido será uno nuevo. Uruguay tiene futbolistas que juegan en Europa, Brasil… Son jugadores muy importantes que nos van a exigir lo mejor. Ellos también tendrán que dar un paso adelante porque se juegan muchísimo“, analizó también.