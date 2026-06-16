Comparación de salarios entre el contrato que esperaba al oceánico en Argentina, y lo que cobran las grandes figuras del fútbol chileno.

Tim Payne es el jugador del momento. El viral hombre de Nueva Zelanda pasó de ser el futbolista con menos seguidores en Instagram del Mundial 2026, a figurar entre los favoritos de los hinchas.

Y además de las muestras de apoyo de fanáticos en todo el orbe, el lateral oceánico también da que hablar en cancha. Pese a que en su debut estuvo al debe con su nivel, las grúas ya vinieron por él.

El jugador celebridad en redes sociales será refuerzo de Olimpia de Paraguay tras la Copa del Mundo. Previo al arribo al Decano, el jugador estuvo cerca de recalar en el fútbol argentino, incluso con el contrato listo.

Esto le ofrecieron a Tim Payne en el fútbol sudamericano

Aunque estuvo muy cerca de fichar en Deportivo Riestra, de Argentina, Tim Payne terminó fichando en Olimpia de Paraguay. Es más, se filtró en las últimas horas el sueldo que le ofrecían los trasandinos al jugador.

Payne fue titular en el debut de su selección en el Mundial /Getty Images



Llevándolo a la comparación de montos chilenos, el salario que seducía al mundialista oceánico estaba estará muy por debajo de las estrellas de la Liga de Primera. Arturo Vidal gana $114 millones mensuales, mientras que Juan Martín Lucero cobra 95.000.000 cada 30 días, por ejemplo.

En el caso del defensor neozelandés, el sueldo filtrado que le ofrecía Deportivo Riestra era de 350 mil dólares, según el medio TN. Eso equivale a un monto mensual de 18 millones de pesos.

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Sin embargo, a última hora Olimpia puso otro contrato sobre la pesa y abrochó al ahora jugador influencer de Nueva Zelanda. Los ceros de su nuevo contrato no se han revelado aún, pero se espera que sean superiores a la oferta argentina.