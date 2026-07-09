La conferencia de Marruecos antes de los cuartos de final del Mundial 2026 se vio interrumpida por una insólita imagen.

La previa del duelo entre Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por un inusual incidente: la pelea entre dos periodistas en plena conferencia del cuadro africano.

Este miércoles, Brahim Díaz atendió a la prensa junto a su entrenador, Mohamed Ouahbi, en Massachusetts. Y cuando estaba en medio de la respuesta a una de las preguntas, fue interrumpido por una inédita escena.

Dos periodistas comenzaron a gritarse en medio de la conferencia. “¿Por qué me golpeaste? No puedes golpearme“, le recriminó uno a otro, mientras el oficial de la FIFA y el resto de los presentes intentaba contener la situación.

El jugador del Real Madrid se quedó en silencio y miró con atención lo que sucedía. Unos segundos después, le dijeron que podía continuar con su respuesta. “Se me olvidó la pregunta“, contestó él, explotando de la risa.

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Mundial 2026: el origen del conflicto entre dos periodistas en plena conferencia de Marruecos

Según reportes de los asistentes, el conflicto inició cuando un periodista levantó la mano para hacer una pregunta y tapó la visual de otro reportero que intentaba tomar fotografías con su cámara.

Comenzó un intercambio verbal que después escaló y llegó a los gritos, interrumpiendo las declaraciones de Brahim Díaz. Con ayuda de seguridad, la pelea se detuvo, y los involucrados se mantuvieron en la sala de prensa.