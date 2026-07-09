Justin Bieber se sumó al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026. Se presentará con artistas como Madonna y Shakira.

Es una realidad: por primera vez en la historia, habrá un show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo. El 19 de julio, varias figuras internacionales se presentarán en el cierre del Mundial 2026.

Ya lo había confirmado la FIFA hace unas semanas, causando un enorme revuelo entre los futboleros. Ahora, se confirmó al último invitado para el espectáculo: Justin Bieber, famoso cantante canadiense.

El popular artista norteamericano se sumará a otras grandes estrellas: Madonna, Shakira y BTS. Además, a través de su presidente, Gianni Infantino, la FIFA confirmó la presencia de Burna Boy, Gustavo Dudamel y Coldplay.

“Este innovador espectáculo, organizado por Chris Martin de Coldplay, celebrará el fútbol, ​​la música y nuestros valores compartidos, garantizando un legado que trasciende el pitido final”, informó Infantino.

La curiosidad del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El espectáculo de medio tiempo tendrá fines benéficos, pues apoyará al Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que recauda dinero para ampliar el acceso a la educación en todo el mundo.

Por eso mismo, el show además tendrá la presencia de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets para reconocer a los hinchas más pequeños de la Copa del Mundo.