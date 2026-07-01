El defensor firmó en el equipo donde brilló Elías Figueroa, donde destacan sus años en Europa y en la selección chilena.

Guillermo Maripán fue presentado esta jornada en el Inter de Porto Alegre como su nuevo refuerzo en el mercado de fichajes 2026, en un nuevo salto internacional del defensor.

El formado en Universidad Católica viajó el martes hasta Brasil, donde lo esperaban para firmar el contrato por dos temporadas en el cuadro donde fue famoso Elías Figueroa.

En ese sentido, por ahora, el defensor cierra su etapa como jugador en el fútbol de Europa e inicia una nueva aventura en uno de los grandes de Sudamérica con grandes objetivos.

Guillermo Maripán presentado en Inter.

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Experimentado chileno en Brasil

Fue en la página oficial de Inter de Porto Alegre donde contaron nuevos detalles del contrato: “Sport Club Internacional anuncia el fichaje del defensa chileno Guillermo Maripán. El defensa ha firmado un contrato con el club hasta diciembre de 2028”.

“A sus 32 años, Maripán llega a Beira-Rio tras consolidar una destacada trayectoria en el fútbol sudamericano y europeo. Descubierto por la Universidad Católica de Chile, ganó el Torneo Clausura, el Torneo Apertura y la Supercopa de Chile, además de recibir su primera convocatoria a la Selección Chilena”, explicaron.

En ese sentido, tras terminar su vínculo con el Torino, el defensor buscó nuevas alternativas, pese a que se rumoreó una opción con la UC, pero sus deseos fueron continuar en el extranjero.

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