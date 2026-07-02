Mientras el campeón del Mundial recibe US$50 millones, esto cobró Messi por aparecer en película de Spiderman

El capitán de la selección de Argentina recibió millonaria cifra por una breve participación en la entregad del superhéroe arácnido.

El Mundial 2026 entró en recta de definición y ya se disputan los dieciseisavos de final. Llave de eliminación directa y que en la selección de Argentina deberán afrontar este viernes ante Cabo Verde.

Pero mientras Lionel Scaloni afina el equipo para medirse ante la selección debutante en el torneo y que dejó fuera de competencia a Uruguay, su máxima figura protagonizó uno de los teaser más vistos del último tiempo.

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Esto debido a que Lionel Messi fue protagonista de la próxima entrega de “Spiderman: Brand New Day”. El crack trasandino aparece en la producción de Marvel y el registro superó los millones de visualizaciones.

En el compacto se muestra a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, sorprendido al ver por primera vez a Messi. Tras ello, se transforma en el arácnido y salen a recorrer la ciudad de Nueva York.

¿Cuándo ganó Messi por aparecer en Spiderman?

Pero como era de esperarse, rápidamente se filtró la cifra que cobró Lionel Messi por participar en la nueva película de Spiderman. El sitio Fuera de Foco detalló que el monto que se le pagó al campeón del Mundo fue de nada menos que de 15 millones de dólares.

Monto que hasta superó a Robert Downey Jr., quien apareció en “Spiderman: Homecoming” y en 2017 recibió 10 millones de la moneda estadounidense.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la comparación del monto que recibió Messi con el premio que entrega la FIFA por ser campeón del Mundial. Por ganar el máximo torneo de selecciones se entrega el suculento premio de 50 millones de dólares. Lo que debe repartirse entre todo el plantel, cuerpo técnico y la logística que implica la participación en la competición.

Por lo que, más allá de lo que pueda ocurrir en este 2026, Messi ya se aseguró una importante cifra como para poder llegar a fin de mes sin compilaciones.

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En resumen:

La selección de Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial.

Lionel Messi protagonizó un exitoso adelanto de la nueva película “Spiderman: Brand New Day”.

El astro argentino cobró la cifra de 15 millones de dólares por su participación en la producción de Marvel.