Más de tres millones de visualizaciones: Filtran aparición de Lionel Messi en nueva película de Spiderman

El capitán de la selección de Argentina tiene una breve participación en la entrega del arácnido que saldrá este próximo 31 de julio.

Lionel Messi las hace todas en el Mundial 2026. Además de ser el líder de la selección de Argentina, ahora hasta se da el tiempo para actuar en una de las películas más esperadas del año.

¿Qué pasó ahora? El crack trasandino confirmó que se suma al elenco de “Spiderman: Brand New Day”. A través de la cuenta oficial de la película, se publicó un breve avance donde el futbolista suma sus primeros minutos en pantalla.

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En el avance de la nueva entrega, el “10” aparece buscando justamente al superhéroe arácnido. Pese a estar más de un año en Estados Unidos, todavía no maneja el inglés pero logra conversar con Peter Parker, que interpreta Tom Holland.

“¡Eres Messi! ¿Qué haces por Nueva York?”, pregunta Parker. “Busco a Spiderman”, replica Messi mostrando su celular.

Tras ello, Parker se transforma en Spiderman y le pregunta a Messi si quiere conocer la ciudad desde las alturas. Posteriormente ambos aparecen colgados de las telarañas y finaliza el avance de 40 segundos.

Messi ahora comparte pantalla con Spiderman

El registro, como era de esperarse, revolucionó las redes sociales y reactivó el fanatismo por disfrutar de la próxima película de Spiderman. La que se estrenará el próximo 31 de julio en todos los cines.

A tal punto creció la expectativa por la nueva cinta del arácnido que el video con Messi llegó a superar los tres millones de visualizaciones solo en X. Incluso algunos exigieron penal por la forma en que Spiderman agarró al capitán de la albiceleste.

¿Cuándo juega Argentina en los 16avos de final?

La selección de Argentina clasificó como primera del grupo J con nueve puntos. El elenco de Lionel Scaloni superó sin problemas a Argelia, Austria y Jordania. Incluso solo recibió un gol en los más de 270 minutos disputados.

Ahora en 16avos debe medirse ante el debutante Cabo Verde y que dejó afuera a Uruguay. El encuentro está programado para el sábado 27 junio a las 22:00 horas.