Escocia y Marruecos se enfrentarán este viernes por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido importante para avanzar a la siguiente ronda.
Los escoceses llegan con confianza tras vencer por la cuenta mínima a Haití, mientras que Marruecos rescató un valioso empate ante Brasil y buscará una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación.
Marruecos buscará el pase hacia la clasificación tras sumar ante Brasil – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Marruecos?
Escocia se enfrenta a Marruecose este viernes 19 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Estadio Boston, por el grupo C de la cita planetaria.
El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo C del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Escocia
- Marruecos
- Brasil
- Haití
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En resumen…
- Escocia y Marruecos jugarán por el Grupo C este viernes 19 de junio.
- El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Boston Stadium.
- CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.