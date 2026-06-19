Escocia intentará confirmar su buen arranque y Marruecos buscará dar un golpe importante en la lucha por avanzar de ronda.

Escocia y Marruecos se enfrentarán este viernes por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido importante para avanzar a la siguiente ronda.

Los escoceses llegan con confianza tras vencer por la cuenta mínima a Haití, mientras que Marruecos rescató un valioso empate ante Brasil y buscará una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación.

Marruecos buscará el pase hacia la clasificación tras sumar ante Brasil – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Marruecos?

Escocia se enfrenta a Marruecose este viernes 19 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile , en el Estadio Boston, por el grupo C de la cita planetaria.

El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

ver también Mundial 2026: Calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo C del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Escocia

Marruecos

Brasil

Haití

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En resumen…