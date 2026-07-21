El extremo argentino no logró consolidarse en Chelsea y, según reveló Fabrizio Romano, otro club ya presentó una oferta oficial para incorporarlo en este mercado de fichajes.

Alejandro Garnacho vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes europeo. Luego de una temporada con altibajos y de un futuro que sigue sin definirse, el extremo argentino podría cambiar de club en esta ventana de transferencias.

En Inglaterra aseguran que el atacante estaría cada vez más cerca de salir del Chelsea, mientras varios equipos monitorean su situación.

De hecho, el especialista en fichajes Fabrizio Romano reveló que la opción que toma fuerza es una cesión y que incluso podría continuar su carrera en uno de los principales rivales de los “Blues”.

El club al que podría llegar Garnacho

A través de sus redes, Romano señaló que otro club de la Premier League podría quedarse con el fichaje del jugador argentino para esta temporada. “Según tengo entendido, el Aston Villa envió una oferta oficial al Chelsea por Alejandro Garnacho, tras la noticia exclusiva del viernes sobre las primeras conversaciones“.

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“Se está negociando una cesión inicial con opción de compra, ya que Unai Emery aprobó a Garnacho como objetivo. Las negociaciones continúan también desde la perspectiva del jugador con el #AVFC”.

Garnacho dejaría pronto el Chelsea/Getty Images)

El presente de Garnacho en el Chelsea

Aunque mantiene contrato con Chelsea hasta 2032, pero no logró consolidarse como titular en su primera temporada en Stamford Bridge.

El argentino disputó 43 partidos, pero perdió protagonismo con los tres entrenadores que dirigieron al equipo durante la campaña, registrando un balance de ocho goles y cuatro asistencias en todas las competiciones.

Por ahora, pese al interés de varios clubes que siguen de cerca su situación, todavía no existen negociaciones formales para concretar la salida del exjugador del Manchester United.