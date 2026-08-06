Colo Colo no se conforma con Vozinha y explica qué debe pasar para traer otro refuerzo

Colo Colo evalúa sumar un refuerzo, aunque en Blanco y Negro aseguran que debe ser un jugador con impacto inmediato y proyección.

Colo Colo todavía no cierra el mercado de fichajes. Luego de la llegada de Vozinha como su incorporación estrella, en Macul siguen atentos a las oportunidades que puedan aparecer antes del cierre del libro de pases.

El Cacique tenía como objetivo sumar más refuerzos para afrontar la segunda mitad de la temporada, pero hasta ahora solo ha confirmado al arquero caboverdiano.

Mientras nombres como Diego Valdés o Iván Román han sido vinculados al club, desde la dirigencia mantienen cautela.

La condición de Colo Colo para sumar otro jugador

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que la institución seguirá analizando alternativas mientras el mercado continúe abierto, “Mientras esté el libro de pases abierto hasta el día jueves a las 23:59 de la noche, nosotros estaremos atentos a cualquier situación”, señaló el dirigente.

Dejando en claro que no buscan contratar solo para aumentar el plantel, sino encontrar un futbolista que cumpla con ciertos requisitos deportivos, “Me interesa que Colo Colo tenga un equipo potente y si se da una posibilidad de incorporar a otro jugador para tenerlo ahora y también como un futuro refuerzo para el 2027, será bienvenido”, explicó.

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Uno de los nombres que ha aparecido en el radar albo es el defensor chileno Iván Román, actualmente en Atlético Mineiro. Sin embargo, desde el club evitaron referirse a jugadores que mantienen contrato vigente.

“Cuando hay jugadores con contrato vigente con otros clubes no me refiero. Cuando tengamos novedades por una nueva incorporación, lo diremos”, afirmó Mosa.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, Colo Colo seguirá atento a posibles oportunidades, que puedan fortalecer su plantel para el tramo final de la temporada.

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En resumen…