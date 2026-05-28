Se acerca un nuevo mes y Paramount+ ya reveló los grandes estrenos que llegarán a su plataforma durante las próximas semanas. Entre los contenidos más destacados aparece una amplia cobertura de partidos de la Copa Mundial de la FIFA, además de importantes eventos deportivos que prometen captar la atención de los fanáticos.
A esto se suman los esperados estrenos de UFC Fight Night 13 y Zuffa Boxing 7, junto con nuevas series y películas que ampliarán el catálogo del servicio de streaming durante el mes.
Estrenos deportivos en Junio
- Junio 6 – UFC FIGHT NIGHT 13: Muhammad vs. Gabriel Bonfim
- Junio 6 – ZUFFA BOXING 7
- Junio 11 – Copa Mundial de la FIFA 2026: México vs. Sudáfrica – Partido inaugural
- Junio 13 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Brasil vs Marruecos
- Junio 14 – UFC FREEDOM 250: Topuria vs Gaethje
- Junio 15 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Arabia Saudita vs Uruguay
- Junio 16 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Argentina vs Algeria
- Junio 17 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Uzbekistán vs Colombia
- Junio 18 – Copa Mundial de la FIFA 2026: México vs. Corea
- Junio 19 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Brasil vs. Haití
- Junio 20 – UFC FIGHT NIGHT 14: Kape vs. Huriguchi
- Junio 20 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Ecuador vs. Curaçao
- Junio 21 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Uruguay vs. Cabo Verde
- Junio 22 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Argentina vs. Austria
- Junio 23 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Colombia vs. República Democrática del Congo
- Junio 24 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Escocia vs Brasil
- Junio 25 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Ecuador vs Alemania
- Junio 26 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Uruguay vs España
- Junio 27 – UFC FIGHT NIGHT 15: Fiziev vs. Torres
- Junio 27 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Colombia vs Portugal
- Junio 27 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Jordania vs Argentina
- Junio 28 – ZUFFA BOXING 8
- Junio 28 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Inicio Ronda 32 – dieciseisavos de final
Otros estrenos de Paramount+
- Junio 1 – Topuria Matador – documental original de Paramount+
- Junio 1 – NCSI: New Orleans (Temporada 7) – serie
- Junio 1 – Apartment 7A – película
- Junio 1 – Dungeons & Dragons – Honor Among Thieves – película
- Junio 1 – Scream VI – película
- Junio 3 – Ru Paul´s Drag Race – serie
- Junio 4 – Dear Santa – película
- Junio 5 – Rescatando al soldado Ryan – película
- Junio 13 . The Intership – película
- Junio 16 – Italia Shore (Temporada 3) – serie
- Junio 17 – Ru Paul´s Drage Race All Stars (Temporada 11) – serie
- Junio 18 – Primate – película
- Junio 21 – La Agencia (Temporada 2)
- Junio 24: Wild Cherry – serie
- Junio 25 – Pet Sematary: Bloodlines