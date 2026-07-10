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Mundial 2026

¿Va por Chilevisión? Horario y qué canal transmite Argentina vs. Suiza EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

Messi va por el bicampeonato de la Albiceleste, enfrantando a Suiza en cuartos de final.

Por Franccesca Arnechino

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Argentina se enfrentará a Suiza para conseguir avanzar al bicampeonato.
© GettyArgentina se enfrentará a Suiza para conseguir avanzar al bicampeonato.

Argentina llega a cuartos de final tras protagonizar uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026, donde la Albiceleste estuvo dos goles abajo frente a Egipto, pero logró remontar 3-2, ilusionados de conseguir el bicampeonato.

Mientras que Suiza viene de eliminar a Colombia en la definición por penales, tras empatar sin goles. Los europeos tienen a Johan Manzambi, que arrastra problemas físicos y es duda para este sábado.

En Jugabet un triunfo de la Albiceleste paga 1.77 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 17.700. El empate paga 3.72 y la victoria de Suiza 5.81.

Messi es de los máximos artilleros del Mundial alcanzando la cifra histórica de 21 goles- Getty

Messi es de los máximos artilleros del Mundial alcanzando la cifra histórica de 21 goles- Getty

El único canal que transmite Argentina vs. Suiza

Argentina enfrenta a Suiza estesábado 11 de julio, desde las 21:00 hrs de Chile, en el Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU, por los cuartos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Programación cuartos de final Mundial 2026

  • Jueves 9 de julio – Francia vs. Marruecos – 2-0
  • Viernes 10 de julio – España vs. Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.
  • Sábado 11 de julio – Noruega vs. Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
  • Sábado 11 de julio – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas – Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…

  • Argentina vs. Suiza jugarán por cuartos de final este sábado 11 de julio.
  • El partido comenzará a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.
  • Chilevisión, DSports, Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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