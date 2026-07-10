Messi va por el bicampeonato de la Albiceleste, enfrantando a Suiza en cuartos de final.

Argentina llega a cuartos de final tras protagonizar uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026, donde la Albiceleste estuvo dos goles abajo frente a Egipto, pero logró remontar 3-2, ilusionados de conseguir el bicampeonato.

Mientras que Suiza viene de eliminar a Colombia en la definición por penales, tras empatar sin goles. Los europeos tienen a Johan Manzambi, que arrastra problemas físicos y es duda para este sábado.

En Jugabet un triunfo de la Albiceleste paga 1.77 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 17.700. El empate paga 3.72 y la victoria de Suiza 5.81.

Messi es de los máximos artilleros del Mundial alcanzando la cifra histórica de 21 goles- Getty

El único canal que transmite Argentina vs. Suiza

Argentina enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio, desde las 21:00 hrs de Chile , en el Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU, por los cuartos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Programación cuartos de final Mundial 2026

Jueves 9 de julio – Francia vs. Marruecos – 2-0

– 2-0 Viernes 10 de julio – España vs. Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.

– 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Noruega vs. Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

– 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas – Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…