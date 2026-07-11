El histórico de Cobreloa recuerda cuando le tocó bajar a Maradona, donde asegura que con la Pulga es similar y no hay darle espacios.

Uno de los grandes protagonista del Mundial 2026 ha sido Lionel Messi, quien busca la clasificación a semifinales con la selección de Argentina, de manera de defender el título.

Por lo mismo, uno que marcó a Diego Maradona, quitándole la pelota y el protagonismo, entrega detalles de cómo se puede bajar al campeón del mundo, siendo lo más limpio posible.

Fue en conversación con Redgol que Héctor Puebla entregó los detalles necesarios para frenar a la Pulga, aunque advierte que de igual manera llegará a la final.

Héctor Puebla cumplió 71 años y celebra con la camiseta de Maradona.

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El detalle para frenar a Messi y Argentina

Siempre se le recuerda la marca de Héctor Puebla sobre Maradona, que le significó quedarse con una camiseta reliquia del astro mundial, por lo mismo asegura que a Messi se le puede frenar de la misma forma, pero con una consideración.

“Actualmente no se ve marcando jugadores individuales, como Messi, el problema es cuando arranca de atrás”, explicó.

En ese sentido, recuerda cuando le logró quitar la pelota a Maradona, sin recurrir a las faltas excesivas: “Por eso me pasó la camiseta, no para nada a esos jugadores nada”

“El problema de Messi es cuando tiene la pelota, por eso hay que anticiparlo, que no tenga la pelota y que no arranque con velocidad, porque cuando arranca es difícil”, detalló.