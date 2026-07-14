Desde Quilín se comunicará en la presente jornada que no se disputará el reinicio de la actividad en Liga de Ascenso por cuestiones climatológicas.

El fuerte sistema frontal que atravesará a gran parte del territorio nacional desde este jueves genera modificaciones importantes en el calendario del fútbol chileno. Ya se suspendió la final en Copa de la Liga y todo indica que correrá la misma suerte el reinicio de Primera B.

Según la información que entrega Radio ADN, durante la jornada de martes, la ANFP comunicará en sus canales oficiales el aplazamiento de todos los encuentros de la jornada 16 en Liga de Ascenso, sin excepción alguna.

La medida desde Quilín busca proteger a los clubes de Primera B de realizar viajes hacia sectores donde se pueda complicar el acceso por factores climatológicos, especialmente en zonas donde el sistema frontal puede dejar huella como Santa Cruz, Temuco o San Felipe.

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El efecto colateral de suspensión del reinicio de Primera B

La principal consecuencia que tendrá la decisión desde la ANFP es que se aplazará hasta la semana siguiente, es decir, desde el viernes 24 de julio, el estreno oficial del sistema de arbitraje de video, conocido popularmente como VAR.

Luego de los reclamos hechos por varios clubes de Primera B para integrar la tecnología y así ayudar a los silbantes, se utilizará la versión “remota” de la plataforma, es decir, todo se manejará desde las oficinas del fútbol chileno, en Quilín 5635.

Así las cosas, habrá que esperar hasta una semana y media más para que vuelva en gloria y majestad la Liga de Ascenso, donde habrá pelea por conseguir el ascenso directo, los puestos para la Liguilla y la lucha por no descender, donde hoy Rangers es el exclusivo colista.

¿Cuáles eran los partidos de esta jornada?

SÁBADO 16 DE JULIO

Deportes Copiapó vs. Puerto Montt / 12:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Unión San Felipe vs. Deportes Iquique / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe

Temuco vs. Cobreloa / 15:00 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers / 15:00 horas / Estadio Municipal de Recoleta

DOMINGO 17 DE JULIO

Magallanes vs. Curicó Unido / 12:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Antofagasta vs. Rangers / 12:00 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

San Luis de Quillota vs. Unión Española / 19:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña

Santa Cruz vs. San Marcos de Arica / 19:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Así está la Tabla de Posiciones