Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Primera B sufrirá suspensión de la fecha 16 por lluvias y se retrasa estreno del VAR

Desde Quilín se comunicará en la presente jornada que no se disputará el reinicio de la actividad en Liga de Ascenso por cuestiones climatológicas.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Se suspenderá la vuelta de Primera B por razones climatológicas.
© PhotosportSe suspenderá la vuelta de Primera B por razones climatológicas.

El fuerte sistema frontal que atravesará a gran parte del territorio nacional desde este jueves genera modificaciones importantes en el calendario del fútbol chileno. Ya se suspendió la final en Copa de la Liga y todo indica que correrá la misma suerte el reinicio de Primera B.

Según la información que entrega Radio ADN, durante la jornada de martes, la ANFP comunicará en sus canales oficiales el aplazamiento de todos los encuentros de la jornada 16 en Liga de Ascenso, sin excepción alguna.

La medida desde Quilín busca proteger a los clubes de Primera B de realizar viajes hacia sectores donde se pueda complicar el acceso por factores climatológicos, especialmente en zonas donde el sistema frontal puede dejar huella como Santa Cruz, Temuco o San Felipe.

Curicó Unido celebra la llegada del VAR a la Primera B: “Los árbitros se equivocan”

ver también

Curicó Unido celebra la llegada del VAR a la Primera B: “Los árbitros se equivocan”

El efecto colateral de suspensión del reinicio de Primera B

La principal consecuencia que tendrá la decisión desde la ANFP es que se aplazará hasta la semana siguiente, es decir, desde el viernes 24 de julio, el estreno oficial del sistema de arbitraje de video, conocido popularmente como VAR.

Luego de los reclamos hechos por varios clubes de Primera B para integrar la tecnología y así ayudar a los silbantes, se utilizará la versión “remota” de la plataforma, es decir, todo se manejará desde las oficinas del fútbol chileno, en Quilín 5635.

Así las cosas, habrá que esperar hasta una semana y media más para que vuelva en gloria y majestad la Liga de Ascenso, donde habrá pelea por conseguir el ascenso directo, los puestos para la Liguilla y la lucha por no descender, donde hoy Rangers es el exclusivo colista.

¿Cuáles eran los partidos de esta jornada?

SÁBADO 16 DE JULIO

  • Deportes Copiapó vs. Puerto Montt / 12:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
  • Unión San Felipe vs. Deportes Iquique / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe
  • Temuco vs. Cobreloa / 15:00 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker
  • Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers / 15:00 horas / Estadio Municipal de Recoleta

DOMINGO 17 DE JULIO

  • Magallanes vs. Curicó Unido / 12:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
  • Antofagasta vs. Rangers / 12:00 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán
  • San Luis de Quillota vs. Unión Española / 19:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña
  • Santa Cruz vs. San Marcos de Arica / 19:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Así está la Tabla de Posiciones

Lee también
Unión Española ficha a un viejo conocido para luchar por el ascenso
Chile

Unión Española ficha a un viejo conocido para luchar por el ascenso

En la B celebran la llegada del VAR: "Los árbitros se equivocan"
Chile

En la B celebran la llegada del VAR: "Los árbitros se equivocan"

Cobreloa pierde a su figura: Sebastián Zúñiga no volverá a jugar este 2026
Chile

Cobreloa pierde a su figura: Sebastián Zúñiga no volverá a jugar este 2026

"En Sudamérica...": ANFP presume llegada definitiva del VAR a la B
Chile

"En Sudamérica...": ANFP presume llegada definitiva del VAR a la B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo