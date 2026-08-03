Con triplete de Manuel López: Copiapó sorprende a Temuco y cambia la tabla de la Primera B

El elenco dirigido por Héctor Almandoz se mete en zona de Liguilla y empieza a soñar con el ascenso.

Deportes Copiapó cerró la fecha 18 de la Primera B con un triunfo que cambia totalmente la tabla. Esto porque el elenco de Héctor Almandoz se transformó en el invitado de piedra y venció por 4-1 a Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker.

El “León de Atacama” abrió el marcador al minuto 16 con sutil definición de Lautaro Palacios. Sin embargo, la alegría duró poro para el visitante ya que en el 33’ Diego Bounanotte puso el 1-1 con certero remate desde los doce pasos.

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Penal que desató el enojo de Almandoz quien en pleno partido reclamó por la aplicación del VAR. “Por eso lo necesitamos. Ni lo tocaron al jugador de ellos en el penal”, reclamó el adiestrador trasandino.

Pero en el complemento Copiapó supo hacerse fuerte. En el 57’ Manuel López recibió en el área y con un ajustado globito superó a Yerko Urra.

Con el marcador en contra, el Pije se fue con todo en busca del empate. Pero con espacios a su favor, Copiapó se hizo un festín. En el 71’, López con potente cabezazo puso el 3-1.

Pero la guinda de la torta llegó en el 84’, luego de magistral habilitación de Marcelo Filla, que dejó solo al delantero y con remate cruzado puso el 4-1 definitivo para la visita.

“Estoy muy contento. Hace tiempo no jugaba. Es un triunfo importante. No siempre se pueden marcar tres goles”, agradeció el delantero que fue elegido como la figura del match por TNT Sports. Sin embargo, la salida del delantero no fue la que todos esperaban ya que no se le permitió llevarse el balón para la casa como reza cada vez que un jugador marca por tres.

Copiapó vence a Temuco y mueve la tabla de la Primera B

Con este contundente triunfo, Deportes Copiapó ingresa directo a la zona de Liguilla. Con 26 unidades se ubica séptimo y la próxima fecha ante San Luis el 9 de agosto. Además acumula cinco partidos sin saber de derrotas en la Primera B.

Mientras que Deportes Temuco se queda décimo con 23 puntos y fuera de la zona de Liguilla para soñar con el ascenso. Por lo que debe sumar urgente la próxima jornada frente a Magallanes el sábado 8 de agosto. Incluso se habla que Marcelo Salas podría apurar la llegada de refuerzos especialmente para la zaga.