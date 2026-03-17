Deportes Puerto Montt puso sus fichas en la experiencia de Emiliano Astorga luego de consagrarse campeón en la Liga 2D bajo la tutela de Jaime Vera. Y esa decisión le ha salido muy bien a la directiva del Velero. Al menos en el comienzo de la Primera B 2026.

Esto porque los Delfines suman puntaje ideal al cabo de los cuatro partidos iniciales en el certamen. En la cuarta jornada, el elenco sureño venció a Deportes Santa Cruz con otro festejo del haitiano Manley Clerveaux. Mientras que Richard Paredes anotó su primer gol en ese duelo.

Un pase excepcional del argentino Alexis Sabella conectó con el preciso pique del ariete de 28 años, quien con un tiro rasante abrió el marcador en el hermoso estadio Chinquihue. Paredes le contestó un llamado a RedGol para hablar del presente del equipo, que suma 12 puntos.

El festejo de Richard Paredes en Puerto Montt. (Foto: @DPMChile).

“Que sea una estadía completamente positiva, el plantel está fuerte. Somos jugadores muy humildes de la mano del cuerpo técnico. Nos acomodamos muy bien, por eso estamos donde estamos”, dijo el atacante, quien en la campaña anterior militó en Deportes Antofagasta.

¿Cuál crees que es el principal aporte de Astorga?

Nos entrega virtudes y la forma de jugar, más que nada la confianza. Entregarles lo esencial al jugador y que fluya. Ellos lo hacen de esa manera y ha sido el trabajo para estar ahí.

Publicidad

Publicidad

Emiliano Astorga tiene con mucha ilusión a todo Deportes Puerto Montt. (Jose Robles/Photosport).

ver también Richard Paredes alienta y advierte a Manley Clerveaux en Deportes Puerto Montt: “Tiene todo para brillar”

Atacante de Puerto Montt se ilusiona bajo el alero de Emiliano Astorga

Richard Paredes piensa que Emiliano Astorga aplicó muy bien su receta para encumbrar a Deportes Puerto Montt en el comienzo de la división de plata. “El DT es experimentado en la categoría y formó el plantel”, describió el centrodelantero formado en Palestino.

“Primero une al grupo humano y después lo futbolístico habla por sí solo. Vamos muy bien encaminados, humildes y siendo un club que habla con trabajo silencioso”, apuntó Paredes, quien espera seguir con la buena racha de los Delfines.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, ahora tienen un partido complejo: frente a la Unión Española en el estadio Santa Laura. De todas maneras, quién puede ahuyentar la ilusión. “Es hermoso, la gente acá nos motiva y alienta. Son muy humildes, somos un equipo recién ascendido. Vamos paso a paso”, cerró Richard Paredes en esa conversación que tuvo con Paulo Flores.

ver también Manley Clerveaux brilla en Puerto Montt: marca gol, provoca expulsión de Jaime Vargas y recibe elogios del gerente deportivo

Revisa el compacto del triunfo de Puerto Montt vs Santa Cruz

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt tiene rendimiento perfecto al cabo de cuatro fechas en la Primera B 2026.

Publicidad