“Toma ventaja”: Jaime Vera fue más “Pillo” y alista firma en rival directo de Puerto Montt

Jaime Vera causó sorpresa en Puerto Montt. Es que luego de ascender y ser campeón con el equipo en la Segunda División, el DT no siguió en la banca y quedó sin club en esta temporada.

Pero su buen currículum rápidamente lo volvió a posicionar en el mercado y un rival directo de los delfines en Primera B puso sus ojos sobre él. Se trata de Rangers de Talca, quien busca entrenador.

Los rojinegros vienen de terminar su ciclo con Erwin Durán y son colistas del torneo. Pese a que Mario Salas apareció como opción en un inicio, el Pillo se metió por los palos y toma ventaja.

Jaime Vera a detalles de la firma: listo su equipo de trabajo

Rangers de Talca alista el acuerdo final con Jaime Vera para que el Pillo se haga cargo del club y lo saque del fondo de la tabla de Primera B. Es más, ya se habla de su staff de trabajo para asumir en los piducanos.

El Pillo alista el salto a nueva banca en el fútbol chileno

“Jaime Pillo Vera (62) toma ventaja para asumir en Rangers de Talca. DT con experiencia, gestión de camarín y con resultados recientes. Iría con Alejandro Hisis como ayudante y Javier Di Gregorio como Preparador de Arqueros”, dijo el periodista Rodrigo Arellano.

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El entrenador ídolo en Grecia conoce la categoría tras pasos por Puerto Montt, Deportes Melipilla y tantos equipos en la Liga de Primera también. Como DT ganó la Copa Chile con Iquique (2013-14) y la Segunda División en los delfines.

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Rangers de Talca está en el fondo de la tabla de Primera B, con un punto tras caer en el Clásico del Maule ante Curicó Unido. Jugadas cuatro fechas, intentarán salir del fondo cuando enfrenten a Recoleta, este sábado a las 18:00 horas en Talca.