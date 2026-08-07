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Fútbol

“Si te frustras porque te gritan, no juegues al fútbol”: brutal análisis de Rubén Dundo

Rubén Dundo señala que los niños que quieren ser futbolistas deben entender que la presión será grande en esa profesión.

Por Felipe Escobillana

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Rubén Dundo pide más tolerancia ante la frustración
© Getty ImagesRubén Dundo pide más tolerancia ante la frustración

En Chile cuesta encontrar nuevos talentos futbolísticos. Y mucho se habla de que gran parte de que escaseen los talentos radica en la mentalidad de los jóvenes deportistas.

Quien abordó este asunto sin anestesia fue Rubén Dundo, ex jugador de Huachipato y Cobresal, entre otros elencos. En charla con “Pelotazo al Vacío”, dio su brutal punto de vista.

“¿Sabes lo que pasa? ¿Quién conoce la idiosincrasia del chileno? Es compleja, es compleja. ‘No, es que me duele. No, que mucha exigencia. No, que me grita mucho. No, que me estreso. No, que me frustro’. ¡No juegues al fútbol! Porque si vas a jugar, te vas a frustrar, te vas a bloquear. Con 90.000 personas no podés jugar”, detalló.

Siguió en esta tónica. “Hoy está el dicho ‘que no le grites porque se frustra el niño’. No juegues al fútbol. Porque no te va a gritar uno, te van a gritar 50.000 personas, 40.000 personas. Si no estás bien de acá arriba (cabeza) y físicamente, no puedes jugar al fútbol”, sostiene.

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También pide mayor competencia desde temprana edad. “La otra cosita que me gustaría acotar: ¿Qué hacemos? Tenemos el Ministerio del Deporte, ¿no es cierto? ¿Por qué no generamos más competitividad en los colegios? ¿Por qué en los colegios no hay fútbol de primero al cuarto básico? ¿Por qué? Y queremos ser competitivos futbolísticamente”.

“Recién un niño acá en Chile empieza a jugar a los 10, 12 años. ¿Y queremos competir? Acabo de ver el Mundialito que juegan en España: la sub-12 de Boca, la sub-12 del Real Madrid, ya empiezan a viajar mundialmente. ¿Vos creés que en tres años en ese chico su cabecita no va a estar el ‘quiero ganar’?”, aclaró.

Piensa que falta eso: jugar más. “En mi época teníamos el campeonato Evita e íbamos pasando. Nosotros teníamos una comuna como acá, yo vivía en Boulogne. Y nosotros jugábamos contra San Isidro y le queríamos ganar. Son comunas, para que vos me entiendas, e íbamos pasando etapas”, detalla.

“La competitividad en Chile tiene que cambiar. Un chico está casi 10 horas en el colegio, 8 horas en el colegio. Y yo entiendo que la prioridad es estudiar, sin ninguna duda. Pero si vamos a crear jugadores, deportistas de alto rendimiento, ¿por qué no competimos internacionalmente en todos los deportes?”, comentó Dundo.

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