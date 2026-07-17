Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026. En 2020, fue detenido por vinculación a una red de prostitución y drogas.

Están todos los condimentos listos para la final del Mundial 2026. El esloveno Slavko Vincic fue confirmado como árbitro para el partido entre España y Argentina, programado para este domingo 19 de julio.

La FIFA confirmó la designación en las últimas horas. Lo hizo con un video del juez llorando de emoción al recibir la noticia por parte de Pierluigi Collina, el jefe de los árbitros en la Copa del Mundo.

De inmediato, el árbitro se volvió tendencia y fue así como varios se enteraron de su oscuro pasado. Y es que en 2020 fue detenido en Bosnia y Herzegovina por presunta vinculación con una red de prostitución y drogas.

El réferi se encontraba almorzando con Tijana Maksimovic, la presunta líder de esta red, cuando fue detenido. En el lugar se encontraron paquetes de cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y miles de euros en efectivo.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

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“No tengo nada que ver”: El oscuro pasado del árbitro de la final del Mundial 2026

En ese entonces, Slavko Vincic declaró que “no tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió”.

Más tarde, fue interrogado como testigo y liberado. Recibió el apoyo de la Federación de Eslovenia, que trató el escándalo como un “malentendido” y continuó considerándolo para eventos deportivos.

En este Mundial, el juez esloveno dirigió dos partidos en fase de grupos (Brasil vs Marruecos y Jordania vs Argelia) y uno en 16avos de final (México vs Ecuador), y no volvió a aparecer hasta ahora.