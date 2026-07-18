El Cacique cerrará su intertemporada en Colombia con un interesando amistoso internacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Colo Colo concluyó una intensa semana de trabajos en Colombia, con una intertemporada que tenía como meta a dejar a los dirigidos por Fernando Ortiz en las mejores condiciones para enfrentar la segunda mitad del 2026.

No obstante, todos estos días de entrenamiento en suelo cafetero se coronarán hoy con un más que interesante amistoso internacional ante Millonarios, club que celebrará sus 80 años de historia recibiendo al Popular en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Para este compromiso el entrenador Fernando Ortiz ya dio aviso que no tiene en mente relajarse y así lo está dejando en claro con la oncena que tiene en mente para desafiar al Albiazul.

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El XI de Colo Colo para enfrentar a Millonarios

De acuerdo a información entregada por Cacique Pasión, el Tano para esta brega tiene como intensión utilizar un equipo bastante titular, casi pensando en lo que será la vuelta a la acción por la Liga de Primera de la próxima semana.

En defensa Jeyson Rojas reemplazará al lesionado Jonathan Villagra, lo que también dio pie al ingreso de Matías Fernández Cordero como carrilero por la derecha. En delantera otro que dirá presente es Maximiliano Romero, quien será el 9 titular en el inicio de la segunda rueda ante la suspensión de Javier Correa.

El Popular cerrará su semana de trabajos en Colombia con un amistoso internacional ante Millonarios. | Foto: Colo Colo.

Así las cosas, la oncena alba para esta noche será con Gabriel Maureira en portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ofensiva.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Millonarios?

Albos y millos se enfrentarán hoy sábado 18 de julio a partir de las 19:00 (hora de Chile) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este compromiso amistoso tendrá única y exclusiva transmisión ONLINE a través de Disney+ Premium, por lo que solo usuarios suscritos al servicio de streaming podrán ver el encuentro.

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En síntesis