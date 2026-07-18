El entrenador albo realizó un balance de lo que fueron estos días de trabajo en Colombia pensando en la segunda mitad del año.

Colo Colo cerró una intensa semana de trabajos en Colombia, con una intertemporada que apuntó a dejar el equipo de Fernando Ortiz en perfectas condiciones para afrontar la segunda mitad del año. Aunque ojo, todo se coronará hoy con un interesante amistoso ante Millonarios.

A partir de las 19:00 (hora de Chile) el Cacique enfrentará al Albiazul en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde Ortiz probará algunas variantes antes del regreso a nuestro país.

El propio entrenador albo se mostró contento de lo que fueron estos días de entrenamientos en suelo cafetero. Además, comentó lo que será el segundo semestre, donde el Popular es el rival a vencer en la lucha por el título en la Liga de Primera 2026.

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Ortiz cerra feliz la intertemproada en Colo Colo

El DT albo declaró a los canales oficiales del club que “el partido ante Millonarios lo afrontaremos con la seriedad que se merece esta institución. Para nosotros no hay partido amistoso que al jugar no debamos dejar en lo más alto nuestra institución. Intentaré que jueguen todos”.

“Fue muy satisfactorio tener una semana de preparación previa al inicio de la segunda ronda de nuestro campeonato, ponernos a tono en lo físico y terminar con un amistoso con la invitación de Millonarios acá en Bogotá. Estoy satisfecho personalmente”, añadió.

El Cacique cerrará su semana de trabajos en Colombia con un amistoso internacional ante Millonarios. | Foto: Colo Colo.

En ese sentido, el estratega argentino sostuvo que “de los días que tuvimos de descanso, al encontrarlos en la semana posterior note a los jugadores muy bien con la exigencia que uno como entrenador quiere”.

“Me ha dado buenas referencias sobre su estado físico y estoy muy feliz por eso. Afrontar una segunda rueda es más difícil que la primera, pero los jugadores están preparados física y mentalmente para hacer una buena temporada”, concluyó.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Millonarios?

Albos y millos se verán las caras hoy sábado 18 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Dónde ver a Colo Colo vs Millonarios EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso amistoso tendrá única y exclusiva transmisión ONLINE a través de Disney+ Premium, por lo que solo usuarios suscritos al servicio de streaming pordrán ver el encuentro.

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En síntesis