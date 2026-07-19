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Mundial 2026

España y Argentina: dónde ver y formaciones para la final del Mundial 2026

Llegó el día más esperado por los futboleros: hoy se juega la final del Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Llegó el día: España y Argentina juegan la final
© Getty ImagesLlegó el día: España y Argentina juegan la final

España y Argentina animan la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio. A las 15:00 horas, en el MetLife Stadium, las dos mejores selecciones del mundo definirán quién se queda con el codiciado torneo.

Hay muchos condimientos especiales para el partido entre los campeones de Europa y América. ¿Vencerá la juventud y orden de los españoles? ¿O la experiencia y magia de los argentinos liderados por Lionel Messi?

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España vs Argentina: dónde ver la final del Mundial 2026

En Chile, la final del Mundial 2026 será transmitida por Chilevisión en TV abierta y D Sports por cable. Además, están las opciones de streaming en DGO, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

Las formaciones de España y Argentina

Se espera que España repita el once titular que pasó por encima de Francia en semifinales. Pese a que Pedro Perro y Lamine Yamal encendieron las alarmas en la semana, serán titulares con la Albiceleste.

El once sería con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Por otro lado, Argentina haría algunos cambios respecto al partido contra Inglaterra. Gonzalo Montiel y Rodrigo de Paul entrarían a la titularidad.

Así, la alineación sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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