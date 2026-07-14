Colo Colo entrena en Colombia con novedades en cuanto a la cantera. El Cacique sumó una patrulla juvenil importante en su delegación en tierras cafetaleras, a los que Javier Correa salió a dejarles un claro mensaje de apoyo.
Felipe Raipán (16), Pierre Allende (17), Rodrigo Catalán (17), Santiago Tapia (17), Alonso Olguín (18), Bruno Torres (18) y Paolo Castro (19) son quienes integran este grupo de canteranos. Fernando Ortiz los tiene a prueba justo antes del inicio de la segunda rueda, por lo que el delantero decidió extenderles su mano.
En medio de los intensos trabajos en suelo colombiano, el goleador albo le dedicó palabras a los chicos que quieren cumplir su sueño de jugar en el Cacique. Ahí los alentó a aprovechar la oportunidad y buscar su apoyo si es que lo necesitan.
Javier Correa le extiende su mano a los juveniles de Colo Colo a prueba en Colombia
Colo Colo sumó a un grupo de juveniles a su intertemporada en Colombia. El Cacique quiere seguir apostando por su cantera y les saca el jugo para ver si están listos para lo que se les viene en la segunda rueda del 2026.
Javier Correa alentó a los juveniles de Colo Colo que viajaron a Colombia tratando de ganarse un lugar en el equipo. Foto: Photosport.
En conversación con el club, el atacante albo se refirió a lo que ha sido la irrupción de estos jóvenes en el plantel. “Me gusta que se sumen gente nueva, con expectativas“, señaló.
Pero más allá de que se estén jugando su oportunidad, Javier Correa los llamó a pedir ayuda si la necesitan. “Su sueño es jugar acá y estamos para acompañarlos en todo lo que necesiten, siempre estamos para dar una mano“.
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En esa misma línea, el delantero se mostró dispuesto a responder el teléfono cuando sea para que los más chicos se sientan respaldados. “No solo en el club, estamos 24/7 para Colo Colo y para ellos que lo necesitan“.
Habrá que esperar para ver cuál o cuáles aprovechan la chance que se les puede dar este mismo fin de semana. El sábado 18 de julio desde las 19:00 horas el Eterno Campeón tendrá un amistoso con Millonarios antes de volver al país.
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Colo Colo y Javier Correa le dan todo su respaldo a los juveniles que se juegan su oportunidad en la gira por Colombia. El Cacique tiene a sus joyitas a prueba antes de una segunda rueda donde no tienen margen de error si quieren levantar títulos.
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En resumen, Colo Colo y Correa
- Oportunidad de oro para los juveniles: El técnico Fernando Ortiz decidió sumar a una importante “patrulla juvenil” a la exigente intertemporada de Colo Colo en Colombia. Siete canteranos (Felipe Raipán, Pierre Allende, Rodrigo Catalán, Santiago Tapia, Alonso Olguín, Bruno Torres y Paolo Castro) están a prueba buscando un lugar para la segunda rueda del 2026.
- El rol de mentor de Javier Correa: El goleador argentino asumió el liderazgo del grupo y le entregó un contundente respaldo a los más jóvenes. Correa aseguró que los referentes del plantel están disponibles “24/7” para apoyarlos, guiarlos y darles una mano en su sueño de jugar en el “Cacique”.
- Prueba de fuego ante Millonarios: La gran vitrina para que estas jóvenes promesas demuestren sus capacidades y sumen minutos podría darse este mismo fin de semana. El “Eterno Campeón” cerrará su preparación física con un importante amistoso internacional frente a Millonarios, programado para el sábado 18 de julio a las 19:00 horas.