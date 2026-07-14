El delantero se refirió a la patrulla juvenil que acompaña al Cacique en sus trabajos en tierras cafetaleras. Les dejó claro que está para ayudarlos.

Colo Colo entrena en Colombia con novedades en cuanto a la cantera. El Cacique sumó una patrulla juvenil importante en su delegación en tierras cafetaleras, a los que Javier Correa salió a dejarles un claro mensaje de apoyo.

Felipe Raipán (16), Pierre Allende (17), Rodrigo Catalán (17), Santiago Tapia (17), Alonso Olguín (18), Bruno Torres (18) y Paolo Castro (19) son quienes integran este grupo de canteranos. Fernando Ortiz los tiene a prueba justo antes del inicio de la segunda rueda, por lo que el delantero decidió extenderles su mano.

En medio de los intensos trabajos en suelo colombiano, el goleador albo le dedicó palabras a los chicos que quieren cumplir su sueño de jugar en el Cacique. Ahí los alentó a aprovechar la oportunidad y buscar su apoyo si es que lo necesitan.

Javier Correa le extiende su mano a los juveniles de Colo Colo a prueba en Colombia

Colo Colo sumó a un grupo de juveniles a su intertemporada en Colombia. El Cacique quiere seguir apostando por su cantera y les saca el jugo para ver si están listos para lo que se les viene en la segunda rueda del 2026.

Javier Correa alentó a los juveniles de Colo Colo que viajaron a Colombia tratando de ganarse un lugar en el equipo. Foto: Photosport.

En conversación con el club, el atacante albo se refirió a lo que ha sido la irrupción de estos jóvenes en el plantel. “Me gusta que se sumen gente nueva, con expectativas“, señaló.

Pero más allá de que se estén jugando su oportunidad, Javier Correa los llamó a pedir ayuda si la necesitan. “Su sueño es jugar acá y estamos para acompañarlos en todo lo que necesiten, siempre estamos para dar una mano“.

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En esa misma línea, el delantero se mostró dispuesto a responder el teléfono cuando sea para que los más chicos se sientan respaldados. “No solo en el club, estamos 24/7 para Colo Colo y para ellos que lo necesitan“.

Habrá que esperar para ver cuál o cuáles aprovechan la chance que se les puede dar este mismo fin de semana. El sábado 18 de julio desde las 19:00 horas el Eterno Campeón tendrá un amistoso con Millonarios antes de volver al país.

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Colo Colo y Javier Correa le dan todo su respaldo a los juveniles que se juegan su oportunidad en la gira por Colombia. El Cacique tiene a sus joyitas a prueba antes de una segunda rueda donde no tienen margen de error si quieren levantar títulos.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Correa