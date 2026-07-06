El Cacique tiene bajas importantes y las cubre con la aparición de varios canteranos para asegurar los octavos de final del torneo. Uno que los hinchas piden hace rato tiene su gran oportunidad.

Colo Colo no quiere dejar nada al azar y va con todo a buscar la clasificación en la Copa Chile 2026. Este lunes 6 de julio desde las 19:30 horas el Cacique recibe a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental y lo hará con importantes novedades en su citación.

Después de haber sufrido una dura goleada ante O’Higgins en la fecha pasada, Fernando Ortiz no quiere arriesgarse y sale a asegurar el boleto rumbo a octavos de final. Con bajas obligadas, al DT no le queda más que echar mano a la cantera, desde donde aparece un nombre al que los hinchas esperan hace rato.

En resumen, los citados de Colo Colo

Obligados a clasificar: Tras la dura goleada sufrida ante O’Higgins, Colo Colo recibe hoy a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental con el objetivo de no dejar dudas y amarrar su boleto a los octavos de final de la Copa Chile .

Tras la dura goleada sufrida ante O’Higgins, recibe hoy a en el Estadio Monumental con el objetivo de no dejar dudas y amarrar su boleto a los octavos de final de la . Irrumpe una gran promesa: La principal sorpresa en la nómina del DT Fernando Ortiz es la inclusión de Bruno Torres , talentoso defensor central de 18 años y ex seleccionado Sub 17, quien buscará su oportunidad ante las bajas en la zaga.

La principal sorpresa en la nómina del DT Fernando Ortiz es la inclusión de , talentoso defensor central de 18 años y ex seleccionado Sub 17, quien buscará su oportunidad ante las bajas en la zaga. La patrulla juvenil se toma el plantel: Ante las urgencias, el cuerpo técnico confía plenamente en la cantera; junto a Torres, destacan los llamados del centrodelantero Jerall Astudillo y de Pierre Allende, volante que viene de hacer su debut profesional.

Colo Colo sorprende con su lista de citados para clasificar en Copa Chile contra Recoleta

Colo Colo no se guardará nada para lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Deportes Recoleta. El Cacique entregó la lista de citados para el duelo de esta noche, en la que hay varias sorpresas desde la cantera.

Estos son los citados del Cacique para enfrentar a Recoleta en Copa Chile: Foto: Colo Colo.

La primera y quizás más celebrada es la aparición de Bruno Torres, defensor central de 18 años y que es una de las grandes promesas albas. Siendo figura de la selección chilena Sub 17 que disputó el Mundial de la categoría en 2022, desde hace rato que esperaba por una oportunidad que por fin se le dio ante las ausencias de Jonathan Villagra y Javier Méndez.

Pero el zaguero no es el único que ha llamado la atención de los hinchas de Colo Colo. En el mediocampo, además de los fijos como Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez, se suman otros como Rodrigo Catalán y Cristián Díaz.

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El ataque del Cacique no es la excepción y tiene también a otro juvenil que, pese a ser considerado en el pasado, sigue sin poder sumar minutos. Se trata de Jerall Astudillo, un centrodelantero de 19 años que se mete a pelear el puesto del 9 con Yastin Cuevas y Maximiliano Romero.

Finalmente está Pierre Allende, otra de las joyas de la cantera alba y que hizo su debut profesional días atrás contra O’Higgins. Fernando Ortiz le da la confianza para que se siga mostrando y así potenciar aún más a las juveniles en el plantel de honor.

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Colo Colo se llena de juveniles para ir a buscar la clasificación en la Copa Chile 2026. El Cacique no quiere repetir los errores que ya le costaron su lugar en la Copa de la Liga esta temporada y saldrá a pelear por un lugar en la próxima ronda con lo mejor que tiene a disposición.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026