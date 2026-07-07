En menos de un año en la banca del Cacique, el "Tano" le dio la oportunidad a ocho canteranos de sumar minutos, y otro grupo de estar en las citaciones.

Más allá del empate que sumó ante Recoleta en Copa Chile, la buena noticia para Colo Colo es que un nuevo futbolista de sus divisiones inferiores hizo su estreno oficial con el primer equipo, hablamos del central Bruno Torres, quien jugó 21 minutos.

La inclusión del mundialista Sub 17 en Qatar 2025 es una más de las que ha hecho Fernando Ortiz desde su llegada a la dirección técnica del club el 1 de septiembre del año pasado, quien le da “tiraje a la chimenea” a los formados en el Estadio Monumental.

A 10 meses de su llegada a Colo Colo, el Tano utilizó a ocho futbolistas juveniles en todas las competiciones que disputó en este tramo. No fue lo único, pues otros ocho canteranos recibieron citaciones mas no sumaron minutos en la cancha. Una suma no menor con miras al futuro.

ver también ¿Llega otro arquero a Colo Colo? Las fallas de Maureira recuerdan el pedido de Fernando Ortiz

Los juveniles que debutaron con Ortiz en Colo Colo

Fue en su debut en Liga de Primera, en la victoria por 4-0 ante Iquique, que el DT argentino hizo debutar a dos jóvenes: el arquero Eduardo Villanueva, que sumó 29 minutos, y el delantero haitiano Manley Clerveaux, quien ingresó sobre el final. Mientras el meta volvió a jugar este año, el atacante salió del club.

Luego fue el turno de Víctor Campos, lateral derecho que disputó 12 minutos en dos juegos de la pasada campaña. Posteriormente, el mediocampista Benjamín Pérez sumó tres minutos ante Ñublense. El tiraje a la chimenea de Ortiz en Colo Colo continuó en 2026.

Allí aparecieron el delantero Yastin Cuevas, que suma 16 juegos (410 minutos) y un gol; el meta Gabriel Maureira, hoy titular para el Tano; el extremo Vicente Martínez, que ya tiene 166 minutos en cancha; otro volante como Rodrigo Catalán (104 minutos en 4 cotejos); el también artillero Felipe Raipán y el puntero Pierre Allende. A todos ellos se suma Bruno Torres.

Pero también están los juveniles que recibieron sus primeras citaciones en el Primer Equipo de Colo Colo, donde hay nombres como Franco Garrido, Cristián Díaz, Matías Moya, Danilo Saavedra, Jerall Astudillo, Cristián Alarcón y el arquero Santiago Tapia Plá.

En síntesis