El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, hizo debutar en el primer equipo al defensor Víctor Campos, que sumó sus primeros minutos junto al primer equipo en el encuentro contra Deportes Limache, que terminó con un empate a dos.

El jugador conversó con comunicados de Colo Colo, donde el juvenil habló de su historia y entregó detalles de su carrera antes de llegar a los albos.

La historia de Víctor Campos

Acerca de su llegada al equipo, el jugador comentó que todo inició cuando era Sub-16. “Yo llegué en la Sub-16 acá. Me vino a ver don Lizardo Garrido y me me dieron el contacto de don Raúl Osses, que hizo todo para poder llegar acá”.

“Me consiguieron una prueba y me vine a probar acá en el año 2020. Yo jugaba en un club llamado San Luis de Pichidegua”.

“Era muy querido ahí, desde chico, que me inicié jugando ahí. Más que nada, todo, con mi familia. Jugábamos mucho en la calle. Y mis primos, todos eran muy futboleros, así que por ahí empezó todo“.

Víctor Campos hizo su debut con Colo Colo contra Deportes Limache /Photosport

Asimismo, sobre su debut en el profesionalismo añade que su familia está muy feliz. “Como somos del campo, cuando vine acá hicieron un asado, así que lo disfruté mucho con mi mamá, mi hermana, mi hermano y mis amigos del campo, a quienes no veo muy seguido, así que lo pasé muy bien. Es otra emoción”.

Agregando que el momento en se hizo oficial, fue una alegría gigante. “Cuando llegué al estadio y vi mi camiseta, no sabía qué hacer. Fue una emoción, un sueño. Colo Colo es otra cosa. Escucho a los hinchas y empiezo a cantar solo en la banca, empiezo a cantar todas las canciones de Colo Colo. Es algo distinto, no lo puedo explicar”.

Campos agrega que es un gran momento profesional y personal para él, dedicando el debut a una persona muy importante para él. “Yo creo que mi hermana que está en el cielo, porque ella siempre confió en mí. Siempre, siempre me dijo: ‘cabezón, yo sé que tú vas a jugar’”.

“Siempre estaba ahí, y yo sé que según las circunstancias que hubiéramos estado en ese momento, ella hubiera estado ahí en el estadio, mirándome y gritando, alentando, y más que nada yo se lo dedico a ella, que está en el cielo”.