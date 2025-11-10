Director de Colo Colo le baja el perfil al mal año del primer equipo: “Miren a River Plate”

En Colo Colo no ha sido una temporada positiva en el año del centenario. Esto a raíz de problemas en el primer equipo, que ni siquiera está clasificando a Copa Sudamericana del próximo.

De todas maneras el director Eduardo Loyola asegura que no hay que ser tan crítico con la institución, porque hay mucho que destacar. E incluso se compara con un grande de Argentina que también está alicaído.

“A Colo Colo hay que medirlo de manera integral. Las mujeres están haciendo una gran campaña, la película es un éxito, la estatua de nuestro David Arellano está ahí y se está trabajando en la remodelación del estadio”, señala en entrevista con Redgol, agregando que “el primer equipo sí ha tenido dificultades, pero mire a River Plate“.

Eduard Loyola, director de Colo Colo

Loyola sale al paso de Esteban Pavez

Mucho revuelo provocaron las declaraciones de Esteban Pavez, que en una charla con el Sifup manifestó que Universidad Católica es una institución más grande que Colo Colo.

Al respecto, Loyola no quiso echarle más palos a la hoguera, aunque deja claro que en la interna no quedaron contentos con los dichos de Pavez.

“Me va a perdonar, pero cualquier comentario sobre esa materia la haré de forma interna, que es lo que corresponde. Yo no estoy de acuerdo con los directores que emiten juicios anticipados respecto del plantel”, manifstó.

Sí respaldó lo que dijo el presidente Aníbal Mosa, que estaba en desacuerdo con Pavez. “Habló y es la voz oficial de Colo Colo. Entregó su opinión, en lo personal cualquier comentario sobre el plantel o cuerpo técnico, las hago al interior del directorio. Es mi conducta de siempre”, estableció Loyola.

Finalmente manifestó que “ahora mi cabeza está enfocada en que ganemos los partidos que nos restan, para clasificar a Sudamericana. Esa es la tarea del momento, hay un espacio de tiempo para prepararnos bien”.

