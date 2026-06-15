El Cacique cerró la primera rueda como el súper líder y mira con optimismo la segunda parte del año para levantar la Liga de Primera. Esta es la calculadora alba.

Colo Colo sueña con ser campeón al final de la temporada 2026 y ya saca cuentas. El Cacique cerró la primera rueda de la Liga de Primera siendo el líder exclusivo y con mucha ventaja de sus escoltas, lo que lo tiene con la calculadora en la mano para saber cuánto le falta para levantar el título.

Después del aplastante triunfo ante Cobresal, el equipo de Fernando Ortiz llegó a los 36 puntos y le sacó 10 de ventaja a Universidad Católica, su principal escolta. Es por ello que, con 15 fechas más por jugar, en el Estadio Monumental definen lo que necesitan para asegurar el torneo.

Y si bien todavía queda mucho camino, lo cierto es que las cosas se le pueden dar al Eterno Campeón si es que llegan los resultados. Eso sí, por ahora el panorama es bastante claro: con 12 triunfos más no habrá forma de bajarlos de la cima.

La calculadora de Colo Colo para ser campeón en la segunda rueda

Colo Colo cerró el semestre como el líder de la Liga de Primera y el título está cada vez más cerca. El Cacique es el principal candidato para ser campeón en la temporada 2026 y, pese a su ventaja en la tabla de posiciones, saca la calculadora para definir cuánto le queda para alcanzar su objetivo.

Colo Colo se ilusiona con ser campeón y esto necesita en la segunda rueda para asegurar el título de la Liga de Primera. Foto: Photosport.

En el papel y con 15 fechas más por delante en la segunda rueda, a los albos le quedan 45 puntos en disputa. Si es que quiere asegurar el torneo, deberá mantener la ventaja de 10 puntos que hoy tiene ante Universidad Católica, lo que lo obliga a ganar 36 unidades.

Es decir, a Colo Colo le restarían 12 triunfos más para poder coronarse como el campeón de la Liga de Primera 2026. Sin embargo, esta cifra puede reducirse si es que sus escoltas van dejando puntos en el camino.

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A la espera de lo que pase con el partido pendiente entre la U de Chile y O’Higgins, el Cacique tiene claro que la UC es quien hoy le da la pelea por el título. Si los Cruzados se complican, le irán cediendo cada vez más terreno.

Este panorama tiene a los hinchas ilusionados, pero no se pueden confiar. Ya en 2024 el propio Eterno Campeón le remontó 10 puntos al Bulla para quitarle el torneo en una campaña histórica y no quieren que ahora se les devuelva a ellos.

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Colo Colo se frota las manos con su sueño de ser campeón de la Liga de Primera 2026. Al Cacique le queda toda la segunda rueda por delante y tiene claro que, ganando 12 partidos, levantará el título sin discusión alguna.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo