Colo Colo sueña con ser campeón al final de la temporada 2026 y ya saca cuentas. El Cacique cerró la primera rueda de la Liga de Primera siendo el líder exclusivo y con mucha ventaja de sus escoltas, lo que lo tiene con la calculadora en la mano para saber cuánto le falta para levantar el título.
Después del aplastante triunfo ante Cobresal, el equipo de Fernando Ortiz llegó a los 36 puntos y le sacó 10 de ventaja a Universidad Católica, su principal escolta. Es por ello que, con 15 fechas más por jugar, en el Estadio Monumental definen lo que necesitan para asegurar el torneo.
Y si bien todavía queda mucho camino, lo cierto es que las cosas se le pueden dar al Eterno Campeón si es que llegan los resultados. Eso sí, por ahora el panorama es bastante claro: con 12 triunfos más no habrá forma de bajarlos de la cima.
La calculadora de Colo Colo para ser campeón en la segunda rueda
Colo Colo cerró el semestre como el líder de la Liga de Primera y el título está cada vez más cerca. El Cacique es el principal candidato para ser campeón en la temporada 2026 y, pese a su ventaja en la tabla de posiciones, saca la calculadora para definir cuánto le queda para alcanzar su objetivo.
Colo Colo se ilusiona con ser campeón y esto necesita en la segunda rueda para asegurar el título de la Liga de Primera. Foto: Photosport.
En el papel y con 15 fechas más por delante en la segunda rueda, a los albos le quedan 45 puntos en disputa. Si es que quiere asegurar el torneo, deberá mantener la ventaja de 10 puntos que hoy tiene ante Universidad Católica, lo que lo obliga a ganar 36 unidades.
Es decir, a Colo Colo le restarían 12 triunfos más para poder coronarse como el campeón de la Liga de Primera 2026. Sin embargo, esta cifra puede reducirse si es que sus escoltas van dejando puntos en el camino.
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A la espera de lo que pase con el partido pendiente entre la U de Chile y O’Higgins, el Cacique tiene claro que la UC es quien hoy le da la pelea por el título. Si los Cruzados se complican, le irán cediendo cada vez más terreno.
Este panorama tiene a los hinchas ilusionados, pero no se pueden confiar. Ya en 2024 el propio Eterno Campeón le remontó 10 puntos al Bulla para quitarle el torneo en una campaña histórica y no quieren que ahora se les devuelva a ellos.
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Colo Colo se frota las manos con su sueño de ser campeón de la Liga de Primera 2026. Al Cacique le queda toda la segunda rueda por delante y tiene claro que, ganando 12 partidos, levantará el título sin discusión alguna.
Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
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En resumen, Colo Colo
- Liderazgo exclusivo y rendimiento histórico en la primera rueda: Bajo la dirección de Fernando Ortiz, Colo Colo finalizó la primera rueda del campeonato nacional como líder exclusivo de la Liga de Primera 2026. Tras una “aplastante” goleada 3-0 contra Cobresal, el cuadro albo sumó 36 puntos, consolidándose como el principal candidato para levantar el trofeo en el Estadio Monumental.
- Ventaja matemática de 10 puntos sobre Universidad Católica: El “Eterno Campeón” cerró el semestre con una contundente diferencia de 10 puntos sobre su escolta más cercano, Universidad Católica (UC), que quedó con 26 unidades. Este escenario deja al Cacique con la cuenta a su favor y “la calculadora en la mano” para planificar la segunda mitad de la temporada.
- La cuenta regresiva exacta: 12 triunfos para asegurar la corona: Con 15 fechas restantes (45 puntos en juego), Colo Colo necesita ganar 12 partidos adicionales para proclamarse matemáticamente campeón del torneo 2026, sin depender de otros resultados. Sin embargo, esta cifra podría reducirse si la UC u otros perseguidores enredan puntos, a la espera de definiciones como el partido pendiente entre la U de Chile y O’Higgins.