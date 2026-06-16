Jorge “Coke” Contreras analizó el mal inicio de los combinados de la Conembol en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ha tenido un comienzo complicado para las selecciones sudamericanas Ni Paraguay, ni Brasil, ni Ecuador ni Uruguay pudieron ganar en sus debuts, algo que no se había visto desde Alemania 1974.

Así las cosas, la responsabilidad de sacar la cara por la Conmebol cae en Argentina y Colombia, los dos combinados sudamericanos que todavía deben iniciar sus campañas planetarias.

Uno que analizó este complejo panorama de las naciones sudamericanas fue Jorge “Coke” Contreras, quien en charla con RedGol advirtió que el equipo de Lionel Scaloni está llamado a ganar el primer partido para este lado del mundo.

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Coke Contreras le pone tarea a Argentina en el Mundial 2026

El ex volante afirmó que “los inicios siempre son complicados. El caso está en España y Brasil. Argentina no debería tropezar en el inicio, especialmente por los jugadores que tiene. Es el equipo que puede sacar la cara por Sudamérica”.

Argentina debuta esta noche ante Argelia en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

“A Colombia no lo he visto bien. Pero tiene jugadores importantes, y las individuales le dan un peso que puede ser clave”, concluyó.

Cabe recordar que Argentina debutará esta noche de martes 16 de junio desde las 21:00 ante Argelia en Kanas City y Colombia ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 22:00 en Ciudad de México.

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En síntesis