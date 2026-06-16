La campeona del mundo inicia su camino en el Grupo J ante una Argelia que busca dar el golpe y repetir su histórica actuación de Brasil 2014.

Este martes será el turno de Argentina y Argelia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ambas selecciones debutarán en el Grupo J, zona que también comparten Austria y Jordania, con la misión de comenzar su camino con una victoria.

Los dos equipos llegan a la cita mundialista tras destacadas campañas clasificatorias. La Albiceleste aseguró su presencia en el torneo luego de finalizar en el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas, confirmando una vez más su condición de potencia del continente.

Por su parte, Argelia logró su clasificación tras quedarse con el liderato del Grupo G de las eliminatorias africanas, imponiéndose a sus rivales y asegurando su boleto de manera directa a la Copa del Mundo.

Historial entre Argentina y Argelia

Argentina y Argelia solo registran un enfrentamiento en la categoría absoluta. El único antecedente entre ambas selecciones se produjo el 5 de junio de 2007, en un partido amistoso que terminó con triunfo de la Albiceleste por 4-3. En aquel encuentro, Lionel Messi fue una de las figuras al marcar dos goles.

Los trasandinos disputará su decimonovena Copa del Mundo. A lo largo de su historia ha participado en 18 ediciones y se ha consagrado campeona en tres oportunidades: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

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Argentina debuta este martes en el Mundial. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Sus actuaciones más discretas llegaron en Suecia 1958, Chile 1962 y Corea-Japón 2002, torneos en los que quedó eliminada en la fase de grupos.

Por su parte, Argelia afrontará su quinta participación mundialista tras decir presente en España 1982, México 1986, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su mejor actuación se produjo precisamente en Brasil, cuando logró avanzar a los octavos de final por primera vez en su historia.

Algeria busca brilla en este Mundial. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

¿Dónde ver Argentina vs Argelia?

El partido se disputará este martes 16 de junio a las 21:00 horas. La transmisión estará disponible en TV abierta a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV. También en DSports de DirecTV y en streaming en DGO, Paramount+ y Disney+.