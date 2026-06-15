“Estaba paveando”: Johnny Herrera lapidario con nuevo error de Gabriel Castellón en la U

El samurái azul analizó el empate del Romántico Viajero ante Calera y apuntó a la desatención del portero en la remontada de los cementeros.

Universidad de Chile dejó escapar la chance de meterse en la parte alta de la Liga de Primera. El Romántico Viajero dejó escapar la venta por 2-0 y finalmente igualó ante Unión La Calera.

Resultado que deja ubicado en el noveno puesto a los azules con solo 21 unidades. Y que dejó disconforme a Fernando Gago. Lo que evidenció en su primera reacción tras el pitazo final.

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“En el segundo tiempo no salió nada. El gol que nos hacen es un error muy grande. Da bronca”, recalcó el adiestrador a TNT Sports. Para Gago el tanto de Matías Campos al final de la primera etapa fue lo que marcó el partido.

Misma postura que tomó Johnny Herrera, que apuntó directamente a la labor de Gabriel Castellón en momentos claves. Como lo fue al cierre del primer tiempo ante los caleranos y el objetivo era mantener el 2-0.

“No nos pueden hacer ese gol”, apuntó de entrada el samurái azul. “Castellón trata de anticipar y le pasa la pelota por arriba. La pelota va cerrándose, más encima en área chica”, agregó al repasar la jugada en Todos Somos Técnicos.

El error de Castellón le pasa la cuenta a la U

“Era meter un combo hacia arriba. Estaba como paveando. El movimiento que hace condiciona toda la jugada. La pelota le pasa muy cerca. En la última jugada del primer tiempo es cuando más debes estar concentrado”, comentó Johnny molesto por le cometido del ahora “25” de la U.

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Si hasta Marcelo “Rambo” Ramírez se sorprendió con el error de cálculo de Castellón. “Es muy raro lo que pasa. Da un paso mal hacia adelante y quedo mal parado. Es muy mal calculo”, complementó el ex Colo Colo.

Por lo que ahora se hace fundamental que Universidad de Chile sume ante O’Higgins este jueves por la fecha pendiente por la Liga de Primera. De ganar en el Estadio Nacional, los azules pasaran a ser terceros por la diferencia de gol.

En resumen:

Universidad de Chile igualó ante Unión La Calera y se ubicó en el noveno puesto.

El técnico Fernando Gago lamentó el resultado tras el error cometido en el primer tiempo.

El cuadro azul jugará este jueves ante O’Higgins en el Estadio Nacional.