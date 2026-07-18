El Cacique cerrará su intertemporada en Colombia con un más que interesante amistoso internacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Colo Colo bajó el telón a una intensa semana de trabajos en Colombia, con una intertemporada que tenía como objetivo a dejar el equipo de Fernando Ortiz en perfectas condiciones para afrontar la segunda mitad del 2026.

Sin embargo, todo se coronará hoy con un interesante amistoso internacional ante Millonarios, elenco que celebrará sus 80 años de historia recibiendo a los albos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este partido será el último apretón del Popular antes de volver a la acción de manera oficial en este segundo semestre, donde tiene como gran objetivo defender con todo el liderato en la Liga de Primera 2026.

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“El partido ante Millonarios lo afrontaremos con la seriedad que se merece esta institución. Para nosotros no hay partido amistoso que al jugar no debamos dejar en lo más alto nuestra institución. Intentaré que jueguen todos”, declaró Ortiz en la previa de este duelo.

El posible once de los albos para este amistoso ante Millonarios será con Gabriel Maureira en portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ofensiva.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario en que Colo Colo y Millonarios jugarán esta noche. | Foto: Archivo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Millonarios?

Albos y millos se enfrentarán hoy sábado 18 de julio a partir de las 19:00 (hora de Chile) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

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¿Dónde ver a Colo Colo vs Millonarios EN VIVO y ONLINE?

Este duelo amistoso tendrá única y exclusiva transmisión ONLINE a través de Disney+ Premium, por lo que solo usuarios suscritos al servicio de streaming pordrán ver el encuentro.

En síntesis