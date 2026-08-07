Colo Colo tiene un nuevo desafío y se medirá ante Unión La Calera. Claro que en Macul no hay otro tema que no sea Vozinha y si estará presente en este encuentro de la Liga de Primera.

Los Albos son los muy cómodos líderes del fútbol chileno y están realizando un campañón de la mano de Fernando Ortiz. Todo debería ser tranquilidad en el Estadio Monumental, pero la llegada del arquero de Cabo Verde tiene revolucionado a Pedrero.

La alineación de Colo Colo

Una multitud de hinchas de Colo Colo fueron a Macul a la presentación de Vozinha. Todos ellos salieron con una sola interrogante: “¿cuándo debutará?”. La última palabra la tiene el Tano Ortiz, quien debe evaluar al portero con el correr de los días.

Por muy figura que haya sido en la Copa del Mundo, el cuidatubos africano tiene que ganarse un puesto. Por esta razón, era más o menos lógico que su estreno no sea ante Unión La Calera en este fin de semana. Pues bien, tampoco será convocado.

ver también Colo Colo recibe oferta desde Brasil por joven figura: Bragantino viene por Bruno Torres

Vozinha no será parte de los citados de Colo Colo ante los Cementeros, por lo que los guantes seguirán perteneciéndole a Gabriel Maureira. De esta manera, el joven arquero tendrá una nueva oportunidad para demostrar que tiene nivel para seguir siendo el titular.

Según informa Radio ADN, la formación alba será Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Erick Weimberg; Maximiliano Romero y Leandro Hernández. Diego Ulloa será baja por lesión.

Vozinha tendrá que esperar por su debut en Colo Colo. Imagen: Photosport

Colo Colo enfrentará a Unión La Calera este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. Los dirigidos por Fernando Ortiz quieren mantener o estirar la diferencia de 12 puntos con Universidad Católica y Universidad de Chile.