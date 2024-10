El delantero también acusó que el DT no dejaba acercarse a los empleados de la selección a los jugadores.

Le llueven las críticas a Marcelo Bielsa, luego que un referente e histórico de la selección uruguaya trapeara el piso con el ex DT de la Roja: se trata de Luis Suárez, quien fue borrado de la Celeste por el entrenador.

Es que pese a los buenos resultados de la selección en las Eliminatorias, la interna del equipo no es buena bajo la mano del “Loco”, lo que dejó en claro Suárez en diálogo con el programa De fútbol se habla así.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia”, dijo de entrada el ex compañero de Claudio Bravo, lapidando de entrada al carismático entrenador.

Suárez sin filtro: “No nos dejaba saludar gente”

Luis Suárez prendió el ventilador con todo contra Bielsa, apuntando directamente a que los aislaba y no los dejaba acercarse a la gente ni los empleados que trabajaban en la selección uruguay.

DT y jugador compartieron en la pasada Copa América. / Foto: Imago.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, disparó Luisito, quien no se guardó nada y siguió con las acusaciones contra el DT.

En cuanto a la pasada Copa América, el delantero dijo que “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente, y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no pararamos a saludar a la gente”.

“Yo tuve una charla de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar, ni comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar”, cerró.