Uno de los grandes animadores de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 es Uruguay, porque de la mano de Marcelo Bielsa el cuadro charrúa está en el tercer lugar.

La Celeste tiene prácticamente en el bolsillo un cupo en la próxima Copa del Mundo, y en el camino ha logrado triunfos claves, como ante Brasil en Montevideo y contra Argentina en Buenos Aires.

Pese al buen momento, en Uruguay genera polémica la figura de Bielsa y el ex DT de la selección chilena recibe una dura acusación, ya que hablan de “excesos” en su forma de manejar al cuadro oriental.

Ex colaborador de Marcelo Bielsa en Uruguay lo critica con todo

La forma de trabajar de Marcelo Bielsa no gusta para nada en Uruguay, situación que dejó en claro el ex preparador de arqueros de la Celeste Carlos Nicola, quien trabajo en el combinado charrúa entre 2012 y 2023 y renunció antes de la Copa América.

“En la charla que mantuvimos él me preguntó si tenía algún tipo de reclamo y le dije que no, que siempre fue muy respetuoso. Pero en ese momento le dije a Jorge Giordano (Director de selecciones) que veo los excesos que se cometen a mi alrededor, lo que pasa con mis compañeros de trabajo, y no quiero que me pase lo mismo”, dijo en conversación con el programa 100% Deportes de Sport 890.

“Los excesos fueron que hay cuestiones básicas de respeto en la forma en que se piden las cosas que son innegociables; decirle a una persona esto es un desastre, vende humo, o mandar a hacer a una persona algo que no tiene nada que ver con la tarea y que lo tiene que cumplir, es una falta de respeto y un exceso”, explicó.

Aunque recalcó con con él no hubo inconvenientes: “repito, conmigo fue siempre muy respetuoso. Yo siempre sentí mi opinión valorada. En algunas ocasiones me dijo ‘la decisión es suya’ y tuve que tomar decisiones”.

Critican a Marcelo Bielsa en Uruguay. Foto: Imago

Extraña al Maestro Tábarez

No fue lo único que señaló Carlos Nicola, porque trajo a la memoria la forma de trabajar de Óscar Tabárez y cree que aquel estilo se aleja mucho al de Marcelo Bielsa.

“Hoy lo que veo es que se ha descuidado un poco esa parte, no hay la misma sensación de respeto, no entre los funcionarios, sino desde la cabeza hacia abajo. Eso genera que la gente no esté contenta, y que vea que se hacen diferencias entre los funcionarios. Esas bases sólidas que se construyeron hace 15 años hoy no existen, hay una desmotivación general”, comentó.

Para cerrar, habló de los jugadores uruguayos: “están comprometidos con la Selección. Esa fue una enseñanza del proceso de Tabárez. Hicieron todo el proceso de juveniles bajo una dinámica de trabajo, valores, respeto, la persona antes que el jugador de fútbol, entonces tienen un sentimiento muy arraigado. Ahora, si me preguntás cómo están ellos, la verdad, yo no veo la misma alegría que tenían antes”.