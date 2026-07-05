El presidente de la Conmebol reaccionó tras el triunfo del equipo europeo sobre Paraguay en la Copa del Mundo.

Un áspero partido por los octavos de final del Mundial 2026 se jugó este sábado en Filadelfia, donde Francia venció por un apretado 1-0 a Paraguay y avanzó a cuartos.

Los galos vencieron por la cuenta mínima tras un gol de penal de Kylian Mbappé, infracción que cobró el criticado árbitro uzbeco Ilgiz Tantashev luego de ir a revisar la falta contra Désiré Doué en el VAR.

Mucho se ha comentado tras el encuentro, sobre todo por el juego brusco que planteó el equipo paraguayo, el cual ha sido muy criticado por los europeos que vieron el partido.

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Alejandro Domínguez critica a Francia tras triunfo sobre Paraguay

Una de las tantas personalidades que analizó el partido fue el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien defendió a su país, Paraguay, y se lanzó contra los franceses.

“Francia no es el equipo que todos dicen que es. Por lo menos hoy (ayer) lo vi pidiendo la hora, un gesto que a mí me sorprende“, dijo el mandamás del fútbol sudamericano.

Alejandro Domínguez defendió a Paraguay en pleno Mundial. (Photo by Maya Dehlin Spach/Getty Images)

“Mucha falencia de Francia. Es un buen equipo, sin dudar, pero no es el que todos dicen que es”, agregó Domínguez.

Por último, el directivo indicó sobre la Albirroja que “Paraguay perdió, pero no fue derrotado. Sudamérica siempre juega a todo o nada”.

En síntesis

Francia venció 1-0 a Paraguay con gol de Kylian Mbappé en el Mundial 2026.

con gol de Kylian Mbappé en el Mundial 2026. El árbitro Ilgiz Tantashev cobró el penal decisivo tras revisar el VAR por falta a Désiré Doué.

cobró el penal decisivo tras revisar el VAR por falta a Désiré Doué. El presidente Alejandro Domínguez defendió a Paraguay y criticó el rendimiento de la selección francesa.