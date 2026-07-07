La anotación de Mostafa Zico que liquidaba el partido a favor de los "Faraones" se invalidó gracias a la videotecnología.

Egipto estaba dando una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 cuando superaba a Argentina para meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final. Es que hubo una acción que pudo haber aumentado el marcador para los africanos.

En el minuto 58, Mostafa Zico anotaba el segundo gol para los Faraones, luego de un feroz contraataque que lideraron tanto Haissem Hassan en el desborde por la banda derecha, como Mohamed Salah en la habilitación.

Era un golazo, que sin embargo no se convalidó por decisión del árbitro francés François Letexier, a instancias del VAR, por una acción que detectó el encargado de esa instancia, su compatriota Jerome Brisard.

Para los jueces, Marawan Attia, volante de Egipto, pisó el pie derecho de Lisandro Martínez. Una acción leve que si hubiera sido en el área de Argentina o con otro equipo dentro del Mundial 2026, pasaba desapercibida. Por este detalle no hubo hazaña.