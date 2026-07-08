El padre de Jordan Henderson reveló detalles de la lesión que sufrió el jugador en plena celebración de Inglaterra en el Mundial 2026.

Una de las imágenes más insólitas del Mundial 2026 se dio durante la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final. Tras el triunfo sobre México, el plantel inglés celebró y Jordan Henderson se lesionó.

El mediocampista saltó un cartel de publicidad y cayó mal. Tuvo que ser retirado en camilla y trasladado de inmediato a un centro de urgencia. Por esa lesión, tendrá que ser operado y se perderá el resto de la Copa del Mundo.

Ahora, el padre de Jordan Henderson dio detalles de lo que pasó. “Al principio pensé que solo se había caído. Creí que tal vez se había raspado la muñeca“, dijo Brian Henderson a la cadena británica BBC.

“No tenía idea de que fuera algo tan grave hasta que, mientras entrevistaban a Harry Kane, pasó una camilla con Jordan encima. Pude verlo allí con oxígeno y todo eso“, relató.

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“Completamente destrozado”: La aterradora lesión de Jordan Henderson en el Mundial 2026

“De inmediato le envié un mensaje a su asistente personal, que estaba allí, para intentar averiguar qué había pasado. Pasé toda la noche en vela esperando noticias“, rememoró.

Y las noticias no fueron buenas. Sobre el específico de la lesión, detalló que “es el antebrazo izquierdo; lo tiene completamente destrozado. Le pondrán una escayola y luego dependerá de lo que digan los especialistas”.

Sin Jordan Henderson, Inglaterra disputará este sábado 11 de julio los cuartos de final del Mundial 2026. Su rival será Noruega.