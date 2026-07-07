El técnico de Argentina no se pudo contener, tras el triunfo increíble en Atlanta. En el plantel ya saben de sus emociones.

Uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Argentina venció a Egipto, dando vuelta un partido que parecía cuesta arriba para la escuadra de Lionel Scaloni.

Hasta el minuto 83, Argentina estaba fuera del Mundial. Un gol de Lionel Messi puso el empate, cuando todo parecía oscuro para la Albiceleste. Justo el hombre más querido del elenco trasandino. El mismo que jugaría su última Copa del Mundo.

Luego, el gol de Enzo Fernández. Un tanto que no solamente desató la locura en Atlanta, sino en toda la República Argentina. De hecho, tras el partido, la emoción era tan grande que muchos no aguantaron las lágrimas.

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“La llorona”: el sobrenombre de Lionel Scaloni

Dentro de los que no aguantaron el llanto, el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue uno de los que se vio más emocionado. No pudo, incluso, dar su entrevista post partido. Terminó yéndose y disculpándose por no poder hablar, interrumpido por el llanto.

En la conferencia de prensa, con los ánimos más calmados, Scaloni asumió con fiereza su desbordante emoción. “Siempre me emociono y, a veces, salen las lágrimas. Esta vez salieron. En el vestuario me dicen ‘la Llorona’, no paro de emocionarme. Volver a sentir lo que sentimos hoy fue increíble”, empezó diciendo el DT argentino.

“Ha sido una prueba increíble, de las que te marcan. Más allá de lo que puede venir, esto marca, los chicos que quieren jugar con esta camiseta, somos esto: cuando va todo bien y cuando la cosa empeora, damos todo“, añadió.

“El fútbol tiene estas cosas, para eso me hice entrenador: quería tener estas emociones. Sufro igual que todos ustedes, pero las emociones que te da un partido de fútbol, son inigualables. Recrear esas emociones es increíble, por eso soy entrenador. No estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande que hemos vivido“, cerro el técnico.

Lionel Scaloni | Getty Images

En resumen…

Argentina derrotó a Egipto y clasificó en el Mundial 2026 tras una histórica remontada.

derrotó a Egipto y clasificó en el Mundial 2026 tras una histórica remontada. El delantero Lionel Messi anotó el gol del empate parcial en el minuto 83.

anotó el gol del empate parcial en el minuto 83. El entrenador Lionel Scaloni lloró por la emoción y reveló que lo apodan “la Llorona”.