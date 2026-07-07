El cuadro albiceleste tendrá un nuevo desafío en cuartos de final, cuando enfrente al ganador del Suiza vs Colombia.

Realmente épico lo de Argentina. El cuadro de Lionel Scaloni consiguió una victoria de esas que pasan a la historia del fútbol. Dio vuelta su partido por los octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, cuando lo perdía por dos goles. Eso sí, no se puede pasar por alto que hubo cierta parcialidad en los cobros arbitrales.

Los Faraones lo ganaban 2-0 hasta los 79′. Pero, Lionel Messi le puso una velocidad más a sus regates y levantó a sus compañeros. Finalmente, en poco más de quince minutos, la Albiceleste terminó ganando.

Tres jugadas empañaron la épica. Primero, “un penalcito” que Messi desperdició. Luego, un gol anulado por el VAR. Por último, en el último tanto de Argentina, en la jugada previa había una falta en el área a Mohamed Salah.

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Celebración a la altura de una final

Argentina parecía con un pie afuera. De repente, todo se dio vuelta y lo que parecía un funeral de Estado se transformó en un carnaval. Así, Lionel Messi sigue en competencia por un lugar en una nueva final. Y todo un país lo celebra.

Se vivió como una verdadera final. Ya al inicio del partido algunos comentaristas de televisión especulaban sobre si sería el último partido de Messi. Lejos del pesimismo, lo que reina es la ansiedad en la nación trasandina. Pero, nadie esperaba que Egipto los pusiera realmente contra las cuerdas.

Eso ayudó al desenlace final. No sólo en el Mercedes-Benz de Atlanta se desató la celebración. También, a lo largo de toda Argentina. De hecho, el Obelisco, una especie de Plaza Italia bonaerense, se repletó de gente con banderas. Se festejó como si fuera una verdadera final.

Ahora, Argentina espera al ganador del duelo entre Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. Podría repetirse la final de la Copa América. O se volverá a editar los octavos de final de Brasil 2014, cuando la escuadra albiceleste venció por 1-0 a los europeos.

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En resumen…

Argentina derrotó a Egipto en octavos del Mundial 2026 tras remontar un 2-0 en contra.

derrotó a Egipto en octavos del Mundial 2026 tras remontar un 2-0 en contra. El capitán Lionel Messi lideró la victoria argentina pese a fallar un tiro penal.

lideró la victoria argentina pese a fallar un tiro penal. Los hinchas festejaron en el Obelisco mientras esperan al rival entre Suiza y Colombia.