El capitán y goleador trasandino se desahogó tras el agónico triunfo contra Egipto. Llamó a seguir haciendo historia.

Argentina lo dio vuelta en el final para dejar fuera a Egipto del Mundial 2026. En controvertido duelo por los cobros arbitrales, las redes sociales y hasta los propios faraones estallaron acusando arreglín hacia los actuales campeones.

Lionel Messi tomó la palabra y habló de cómo lo sufrieron en la interna. La Pulga perdió un penal, pero después anotó el empate parcial. Para el “10”, todo es “felicidad por el pasaje a cuartos y por la forma”.

“Se había puesto difícil con el 2-0 abajo, pero fue emocionante darlo vuelta nuevamente. Sufrimos muchísimo, pero es un Mundial y muchos partidos se están dando de esta manera, igualados todos”, dijo post partido.

Messi se emociona por sus compañeros

Lionel Messi no se guardó nada y acostumrbado a no mostrar sus emociones, tras el agónico 3-2 contra Egipto se desahogó. El actual goleador del Mundial 2026 le dedicó palabras a sus compañeros.

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“Fue un alivio para todos por cómo se dio, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos suerte de conseguir el gol de Cuti y después darlo vuelta en los 90 minutos”, lanzó.

Por eso, la Pulga se unió a los festejos del efusivo camarín trasandino y también le habló a quienes apoyan a su selección en el mundo. Messi quiere seguir haciendo historia en una Copa del Mundo.

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“Es una locura lo que hizo este grupo. Feliz porque la gente pueda seguir disfrutando, ojalá podamos seguir así”, cerró el artillero del torneo, quien pelea palmo a palmo con Kylian Mbappé.