Leo Gil le hace un queque a Messi y cuando lo critican saca las copas ganadas en Colo Colo

Leonardo Gil vibró con Messi y la selección de Argentina tras el triunfo ante Egipto: se llenó de mala onda por lo que respondió de vuelta.

Los argentinos quedaron extasiados luego del triunfo 3-2 ante Egipto en el Mundial, que significó la clasificación a los cuartos de final del certamen.

La mayoría de los elogios fueron dirigidos hacia Lionel Messi, que apareció en el minuto 84 para para decretar la igualdad de los trasandinos. Además, terminó llorando de emoción.

Por eso en Instagram subió una foto de la selección Albiceleste, donde señaló que “este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… este grupo es INCREÍBLE!”.

Messi celebra en Argentina

Leo Gil reacciona a publicación de Messi

Reaccionaron miles de personas en los comentarios, entre los que había un argentino nacionalizado chileno muy conocido en nuestro país: Leonardo Gil.

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El ex jugador de Colo Colo, que actualmente defiende la camiseta de Huracán, manifestó su admiración por lo que hace Messi junto al resto de los seleccionados.

El mensaje de Gil a Messi

“Gracias por siempre. A muerte con ustedes. Vamos Argentina”, señaló el volante que se llenó de mala onda desde nuestro país debido a ese comentario, pues incluso fue llamado a microciclos de la selección chilena.

Fue tanto el “hater” que le llegó que no se aguantó y respondió a uno de los comentarios, enrostrando las seis copas que ganó con Colo Colo. Lo hizo mandando a callar y enviando un besito.

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En efecto Gil tiene en el palmarés seis trofeos con el Popular: dos Campeonatos Nacionales, dos Copa Chile y dos Supercopa, trofeos que ganó entre el 2021 y el 2024.