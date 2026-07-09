En el aniversario del organismo, recordamos a los únicos dirigentes nacionales que tuvieron el honor de ser los líderes del fútbol sudamericanos.

En momentos donde se cuestiona el peso que tiene el fútbol chileno, especialmente su actual presidente Pablo Milad, ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), hubo un tiempo pasado donde nuestro país tuvo el poder.

Es que en la conmemoración de los 110 años del ente rector del balompié en este lado del planeta, debemos recordar que hubo sólo dos dirigentes nacionales que tuvieron el privilegio de ser presidentes del organismo, y que fueron claves en momentos específicos del continente.

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Los únicos chilenos que presidieron la Conmebol en 110 años

El primero de ellos, quizás por su nombre les suene: Luis Valenzuela Hermosilla. El oriundo de Copiapó llegó a comandar el estamento en 1939, convirtiéndose sólo en el tercer presidente en su historia. Gracias a él, existe la Copa Libertadores.

No es una exageración. Bajo su mandato se aceptó la idea desde Colo Colo para la creación del primer Campeonato Sudamericano de Clubes en 1946, que se jugó en el Estadio Nacional. La Conmebol lo pone como la piedra fundacional del máximo torneo continental. Estuvo al mando hasta 1955.

El sucesor de Valenzuela Hermosilla al mando del organismo también fue chileno, y este nombre es el más reconocido: Carlos Dittborn, el hombre clave para que nuestra nación se quedara con la organización del Mundial de 1962.

Asumió la presidencia de la Conmebol en 1955 y se mantuvo en el cargo hasta 1957, momento en que se dedicó a dirigir el Comité Organizador Local de la Copa del Mundo, aunque falleció 32 días antes de que se inaugurara la cita planetaria.

En síntesis