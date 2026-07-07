El capitán de España tuvo un muy feo gesto en el triunfo de su selección ante los lusos.

La Copa del Mundo 2026 deja muchas veces muy lindas imágenes, pero Rodri hizo todo lo contrario en la clasificación de España a los cuartos de final del torneo.

La Roja dejó fuera a Portugal de Cristiano Ronaldo. En un encuentro muy apretado, solo un gol de Mikel Merino a los 90 minutos le dio la victoria a los dirigidos por Luis de la Fuente. Con este triunfo, siguen en carrera por el título planetario.

El pésimo gesto de Rodri

Una vez que se jugaban los minutos finales entre España y Portugal, con los primeros en ventaja, los lusos se fueron con todo al ataque. Bernardo Silva tuvo la más clara para llegar al empate, pero elevó su cabezazo por sobre el travesaño.

Cuando Silva se tiró contra el piso lamentando la situación desperdiciada, Rodri se le acercó y le celebró en la cara, burlándose de su fallo. El portugués se paró rápidamente y encaró al español, generándose varios encontrones cuando se disputaban los descuentos.

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En principio la TV no captó el feo gesto de Rodri, pero luego salieron las imágenes y el mundo del fútbol cuestionó lo hecho por el Balón de Oro del 2024. Por esta razón, no le quedó otra que salir a pedir perdón por el poco solidario gesto.

“Creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero queda ahí porque es la confianza que tenemos y ya está“, dijo el jugador tras el triunfo.

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Lo peor de todo, es que Rodri y Bernardo Silva eran compañeros en Manchester City. De hecho recientemente el portugués fue transferido a Real Madrid. Juntos ganaron numerosos títulos bajo el alero de Pep Guardiola, pero el español lo olvidó por el calor de la Copa del Mundo.