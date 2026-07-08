El delantero noruego fichó hasta el 2034 con el Manchester City. Ahora se el vincula, nuevamente, al Real Madrid.

Uno de los grandes jugadores de este Mundial 2026 ha sido Erling Haaland. El delantero noruego es uno de los goleadores de la Copa del Mundo y ya le empieza a meter miedo a Inglaterra.

En esa lógica, el Manchester City se lo aseguró. El atacante ahora tiene contrato con los Citizens hasta 2034, pero varios han comenzado a decir, de forma más o menos soslayada, que su futuro es merengue.

Fue su propio padre, el ex jugador Alfie Haaland, quien destapó primero la cercanía del delantero del City con el Real Madrid. “Cualquiera quiere jugar allí”, dijo el ex mundialista.

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Otro que pone a Haaland en el Real Madrid

A esta voz autorizada, se sumó otro que conoce bien a Erling Haaland. Se trata del presidente del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, quien fue el responsable de llevar al estrellato al noruego. Ahora lo vinculó al Real Madrid.

“Erling ama al Real Madrid y no lo oculta. Creo que en un tiempo, en dos o tres años jugará allí, pero no ahora. Ya le llegará su momento“, enfatizó el mandamás del cuadro teutón.

Las palabras del timonel del Borussia Dortmund refuerza una teoría que lleva años rondando. Sin embargo, el propio Watzke aseguró que le queda un tiempo en el Manchester City.

Erling Haaland en el entrenamiento con Noruega | Getty Images

En resumen…

Erling Haaland renovó su contrato vigente con el Manchester City hasta el año 2034.

renovó su contrato vigente con el hasta el año 2034. El delantero noruego destaca actualmente como uno de los máximos goleadores del Mundial 2026 .

. El dirigente Joachim Watzke afirmó que Haaland jugará en el Real Madrid a futuro.