En Colo Colo ya tienen disponible en su tienda virtual la camiseta del arquero africano. Por ahora, no se vende en color amarillo.

Colo Colo empezó a sacarle lustre a la Vozinhamanía. A la colección de una línea de poleras urbanas que lanzó esta tarde, se suman las camisetas oficiales.

Seguramente muchos fanáticos van a querer comprar la del portero africano, que ya está a la venta con número y apodo en la tienda online que tiene el Cacique.

Los precios son variados. Por ejemplo la blanca manga corta, con el número 29 del portero, está en oferta y se puede adquirir por 48 mil pesos. Tienen un 40% de descuento.

Ahora hay modelos más baratos. La de mujer local cuesta 45 mil pesos, mientras que la de niño está a la venta por 36 mil pesos. Todas dicen Vozinha en el dorsal.

Las camisetas de Vozinha que vende Colo Colo

La camiseta negra con la que posó Vozinha en su presentación es más cara

La camiseta que se ha puesto Vozinha estos días en que fue presentado en Colo Colo es la visita, de color negro, que en la tienda está más cara que la blanca.

La de niño cuesta 59.990 pesos, mientras que la de mujer 74.990 pesos. Precios que suben en las camisetas manga corta para hombre y camiseta manga larga: cuestan 80 mil y 90 mil, respectivamente.

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Llamativo es que no hay a la venta ninguna polera de arquero amarillo, color característico de Colo Colo, debido a que Adidas no tiene stock para poder ofrecer a los hinchas.

Una tarea en la que seguramente trabajarán en los próximos días. Por ahora, sólo está disponible en blanco y negro.