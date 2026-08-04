Un video muestra que una de las medidas de seguridad para los hinchas, ahora descansa en el suelo sin ser utilizadas.

Una particular denuncia en el Estadio Nacional apunta a la seguridad de los hinchas, que quedó reflejada en el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato por la Liga de Primera 2026.

Un video publicado por la página Rayando el CDA mostró los torniquetes, que hace años fueron presentados como especiales para la seguridad del fútbol chileno, tirados como basura.

Así al menos se puede ver la imagen, donde estos descansan en el suelo y a plena lluvia en la avenida Marathon, lo que llama la atención de los hinchas y autoridades.

La imagen de la polémica en el Estadio Nacional. Foto Rayando el CDA.

Los torniquetes descansan a una orilla de la calle y en plena lluvia

El difunto Plan Estadio Seguro presentó hace unos años los nuevos torniquetes que iban a dar seguridad en el fútbol chileno, con una importante tecnología para revisar la identidad.

Pero con el correr de los años, al parecer, estos dejaron de ser útiles, donde lo que fue presentado con bombos y platillos, ahora están tirados en el suelo, según se pudo ver en imágenes.

Fue en el duelo entre la U y Huachipato que la mencionada página con nombre bélico denunció con un video la situación, lo que incluso fue replicado por Juan Cristóbal Guarello en el programa La Hora de King Kong.

En ese sentido, el comunicador aseguró que esperaba una respuesta del Estadio Nacional, donde le habían advertido que las imágenes correspondían a meses atrás, lo que está lejos de la información entregada desde un inicio.

Mira el video: