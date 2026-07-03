El ex jugador de Unión Española fue ofrecido a un equipo del ascenso para reforzar esta segunda rueda.

Emiliano Vecchio protagonizó una de las polémicas más inesperadas del inicio de la temporada. Tras ser anunciado como flamante refuerzo de Unión Española, el volante terminó dejando el club antes de disputar un partido oficial, en medio de una sorpresiva controversia.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en el mercado y suena como posible incorporación de otro equipo de la B.

Vecchio fue ofrecido a complicado equipo del ascenso

El medio PrimerBChile reveló que el mediocampista fue ofrecido a Rangers, club que no sumó triunfos en la primera rueda y pasa por un complicado momento.

“Fue ofrecido al cuadro rojinegro, colista de la Primera B, aunque en la interna del club la prioridad pasa por reforzar otra zona de la cancha”.

Vecchio podría volver a Chile/Photosport

Asimismo, añade que el cuadro talquino esté enfocado en sumar un nuevo centrodelantero para sumar victorias este segundo semestre.

“De hecho, Rangers ya aseguró la incorporación del uruguayo Junior Arias y también sostuvo conversaciones con Gonzalo Sosa, delantero de Deportes Limache, y con Leandro Garate, cuyo pase pertenece a Huracán”.

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Rangers se refuerza este mercado

El cuadro talquino tuvo una compleja primera rueda en el Primera B, donde no logró conseguir ninguna victoria y cerró la primera mitad de la temporada en zona de descenso con apenas tres puntos, producto de tres empates.

Con la misión de revertir este difícil panorama y asegurar la permanencia en la categoría, el conjunto talquino ya comenzó a reforzar su plantel para el segundo semestre.

La primera incorporación fue el delantero Junior Arias, aunque la dirigencia espera concretar la llegada de más jugadores para fortalecer al equipo de cara a la segunda rueda.

En síntesis: