El cuadro piducano espera cerrar durante esta semana la incorporación de un delantero argentino con experiencia en el fútbol chileno que actualmente milita en Grecia.

Rangers necesita dar un giro urgente a su temporada. El elenco rojinegro completó una primera rueda para el olvido en Primera B, sin conocer la victoria, una campaña que lo dejó en el último lugar de la tabla y muy complicado en la lucha por evitar el descenso.

Ante este escenario, la dirigencia ya comenzó a moverse en el mercado de fichajes con la intención de fortalecer el plantel y, con eso en mente, fichó a Junior Arias, a quien se le sumaría otro refuerzo en el ataque: Leandro Garate.

¿Llegará Leandro Garate a Rangers?

De acuerdo con información de PrimeraBChile, Garate, actual jugador del AE Larisa de Grecia, mantiene conversaciones para transformarse en nuevo refuerzo durante este mercado de invierno.

El cuadro de Primera B recibiría una respuesta pronto, ya que según revela el medio: “El atacante debiese responder entre hoy o mañana a la oferta de los piducanos”.

El jugador recibió una oferta de Rangers/Photosport

El atacante de 32 años conoce bien el fútbol chileno, donde defendió las camisetas de Barnechea, Coquimbo Unido y Unión Española, dejando buenas actuaciones durante su paso por el país.

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La carrera de Leandro Garate

Formado en las divisiones inferiores de River Plate, Garate debutó profesionalmente con Tigre en 2013. Más tarde continuó su carrera en el Sandefjord Fotball de Noruega y, tras regresar a Argentina, vistió las camisetas de Deportivo Rincón, Brown de Adrogué y Arsenal de Sarandí.

En 2019 desembarcó en el fútbol chileno, donde jugó para Barnechea, Coquimbo Unido y Unión Española.

Posteriormente volvió a Argentina para defender a Huracán y también tuvo un breve paso por Banfield. En 2025 emigró al fútbol griego para incorporarse al AE Larisa, club en el que milita actualmente.

A lo largo de su carrera ha sumado varios títulos, entre ellos la Copa Libertadores Sub-20 con River Plate, el campeonato de la Primera Nacional con Arsenal de Sarandí y el título de la Primera B chilena con Coquimbo Unido en 2021. Además, fue el máximo goleador de la Copa Chile 2022.