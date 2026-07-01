A través de sus redes, el equipo anunció el fichaje de un goleador uruguayo para este segundo semestre.

El mercado de fichajes comienza a tomar fuerza y los clubes ya empiezan a mover sus planteles de cara al segundo semestre. En ese contexto, Rangers oficializó la incorporación de Junior Arias, exdelantero de Palestino, como uno de sus refuerzos para la segunda parte de la temporada.

El conjunto talquino atraviesa un complejo presente en la Primera B. Actualmente ocupa el último lugar de la tabla de posiciones y buscará revertir su delicada situación con la llegada de nuevos jugadores que le permitan salir del fondo del campeonato.

Junior Arias llega a Rangers

A través de sus redes, la escuadra anunció su fichaje. “¡Rojinegros, aquí está Junior! Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo jugador, Junior Arias, delantero uruguayo de 33 años, proveniente de la Primera División de Argentina”.

“Junior llega a nuestro elenco con la convicción de ser un aporte en la zona ofensiva, aportando jerarquía, para fortalecer al equipo en esta segunda parte del campeonato. Como Club le damos la más cordial bienvenida y le deseamos todo el éxito en este paso por nuestra institución”.

En su llegada, el delantero señaló: “Primeras sensaciones, super positivas, contento de llegar a Rangers. Hoy, el recibimiento espectacular, con los compañeros, el cuerpo técnico, los funcionarios, así que contento.

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Añadiendo que es consiente del mal momento del equipo en Primera B. “Sé que estamos en una situación media complicada, que no es la que todos queremos. Pero bueno, es un gran desafío que tenemos por delante, la motivación es esa, el poder ayudar, el poder hacer historia, si se quiere”.

En síntesis: